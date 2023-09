EA Sports FC 24 per PS5 in OFFERTA su eBay: ricevilo SUBITO

La nuova era del calcio virtuale sta per cominciare. EA Sports FC 24, il nuovo nome di quello che non sarebbe altro che FIFA 24, sta per debuttare sui nostri sistemi da gioco preferiti e se non hai ancora prenotato la tua copia questa è davvero l’ultima chiamata. Sì perché la versione PS5 può essere tua su eBay a soli 65 euro invece di 79,99. Una fantastica occasione che non puoi farti sfuggire.

EA Sports FC 24: il calcio virtuale riparte da qui

EA Sports FC 24 è molto più di un semplice videogioco di calcio: è un’immersione completa nel mondo del calcio. Con oltre 19.000 giocatori con licenza completa, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, questo titolo offre un’esperienza calcistica autentica come nessun altro.

Il gioco ti offre la possibilità di migliorare i tuoi giocatori e far crescere nuove leggende nel tuo club grazie alle nuove Evoluzioni di Ultimate Team. Crea la tua squadra dei sogni e porta i tuoi giocatori al massimo delle loro potenzialità.

Inoltre, EA Sports FC 24 è all’avanguardia anche in termini di inclusività. Accogli in campo le calciatrici e crea il tuo undici da sogno con le tue giocatrici preferite. Questo gioco celebra la diversità e ti offre la possibilità di creare squadre eccezionali con calciatrici di talento.

Infine, hai la possibilità di scrivere la tua storia calcistica personale. Prendi il controllo nella modalità Carriera come tecnico o giocatore, e guida la tua squadra alla gloria. Scegli la strada della fama e diventa una leggenda del calcio virtuale.

Non perdere l’opportunità di immergerti in un mondo di calcio straordinario con EA Sports FC 24 per PS5. L’offerta speciale su eBay ti consente di risparmiare 14,99 euro, il che è un affare incredibile per uno dei giochi più attesi dell’anno.

