EA Sports FC 24 per PS5 è SUBITO IN OFFERTA su Amazon

EA Sports FC 24 è disponibile da oggi. Parliamo di quello che sarebbe a tutti gli effetti FIFA 24, ma il cambio di nome dovuto al termine degli accordi tra la FIFA e EA ha sconvolto le carte in tavola.

In ogni caso, il gioco è il titolo calcistico che hai amato nel corso degli ultimi anni, nella sua nuova versione che promette di alzare ancora di più l’asticella del divertimento e del realismo. Se ancora non eri convinto, sappi che su Amazon è disponibile un piccolo sconto sulla versione PS5, tua a 74,99 euro invece di 79,99.

EA Sports FC 24 per PS5: il calcio virtuale per eccellenza

EA SPORTS FC 24 rappresenta una nuova era per il calcio virtuale, offrendoti l’opportunità di plasmare il destino del tuo club e dei tuoi giocatori. Ritorna naturalmente la modalità Ultimate Team, arricchita dalle nuove Evoluzioni, che ti consentono di migliorare i tuoi calciatori e di far crescere leggende all’interno della tua squadra.

Ma le sorprese non finiscono qui. In EA SPORTS FC 24, puoi finalmente accogliere le calciatrici e creare un undici da sogno che includa sia uomini che donne. Questo ti offre la possibilità di vivere un’esperienza di gioco ancora più inclusiva e autentica.

Se ami scrivere la tua storia nel calcio, la modalità Carriera tecnico e giocatore ti darà la possibilità di farlo. Entra in campo con i tuoi amici grazie alle funzionalità cross-play, che ti consentono di sfidare altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma di gioco.

Non perdere l’opportunità di vivere il calcio in modo totalmente nuovo con EA SPORTS FC 24 per PS5. Acquistalo ora su Amazon e immergiti in un’esperienza calcistica senza precedenti.

