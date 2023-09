EA Sports FC 24 è disponibile: dove acquistarlo al prezzo più basso

Il giorno tanto atteso è arrivato. EA Sports FC 24, il nuovo gioco di calcio che dice addio al nome FIFA dopo anni di sodalizio, è adesso disponibile per le principali piattaforme di console. In questo articolo vogliamo aiutarti a fare l’affare e indicarti dove acquistare la versione per la tua console preferita o PC al miglior prezzo.

EA SPORTS FC 24 segna l’inizio di una nuova era per il mondo del calcio virtuale. Questa esperienza calcistica offre un incredibile ventaglio di opzioni, con oltre 19.000 giocatori con licenza completa, rappresentando più di 700 squadre e partecipando a oltre 30 campionati, il tutto per creare l’esperienza calcistica più autentica mai vista.

Sentirsi più vicino al gioco è possibile grazie a tre tecnologie all’avanguardia. HyperMotionV, ottimizzazioni di stile di gioco da parte di Opta e un rivoluzionato motore Frostbite. Queste tecnologie lavorano insieme per portare un realismo senza precedenti a ogni partita.

HyperMotionV cattura il gioco così come è effettivamente giocato nei campi di calcio reali. Utilizzando dati volumetrici da oltre 180 partite di professionisti maschili e femminili, questa tecnologia assicura che il movimento nel gioco rispecchi con precisione l’azione del mondo reale sul campo.

Gli stili di gioco interpretano i dati provenienti da Opta e altre fonti, trasformandoli in abilità uniche per ogni giocatore.

Il rivoluzionario motore Frostbite porta il calcio virtuale a un livello di dettaglio mai visto prima. Con dettagli realistici e un’immersione senza pari, ogni partita si trasforma in un’esperienza coinvolgente.

Scegli la tua versione preferita e scendi in campo. EA Sports FC 24 è qui: e ora tocca a te fare la tua parte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.