EA Sports FC 24: data di uscita e uomo di copertina dell'erede di FIFA

EA Sports FC 24 e non FIFA 24. Sì, se non hai seguito la vicenda che ha visto contrapposte la FIFA ed Electronic Arts, sappi che da quest’anno il gioco di calcio più famoso e amato al mondo cambierà nome abbandonando per sempre la denominazione FIFA che lo ha caratterizzato per quasi 30 anni.

Il reveal ufficiale è imminente e, grazie a Dealabs Magazine, conosciamo in anticipo le prime informazioni su questo atteso titolo che segnerà senza dubbio una nuova era per una saga che punta a confermare il suo successo sotto una nuova identità.

EA Sports FC 24: data di uscita, prezzo e data di presentazione

Partiamo dall’inizio: EA Sports FC 24, secondo le informazioni esclusive raccolte da Dealabs.com, sarà disponibile dal 29 settembre 2023 su PC e console con un accesso anticipato di una settimana a coloro che prenoteranno l’edizione Ultimate. Gli abbonati EA Play e Xbox Game Pass Ultimate potranno provarlo per 10 ore dal 22 settembre.

Nulla di nuovo quindi e tutto in linea con quanto fatto in questi anni con la vecchia denominazione FIFA. Un discorso che si estende anche sui prezzi: si parte dai 69,99 euro per le edizioni PC, PlayStation 4 e Xbox One fino ad arrivare ai 79,99 richiesti per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series. La più costosa sarà la Ultimate Edition, che sarà venduta presumibilmente a 109,99 euro.

I preordini inizieranno, sempre stando a queste indiscrezioni provenienti da una fonte molto affidabile, il 13 luglio 2023, giorno in cui il publisher canadese svelerà finalmente al mondo il suo “nuovo” gioco di calcio.

EA Sports FC 24: chi sarà l’uomo copertina?

Passiamo infine al volto destinato a far riconoscere il gioco su scala globale. Per le ultime tre edizioni abbiamo visto Mbappè, mentre adesso a quanto pare ci sarà una nuova rivoluzione.

Sarà infatti Erling Haaland, fuoriclasse e bomber del Manchester City Campione d’Europa, a raccoglierne l’eredità. Dealabs ha persino messo le mani sulla prima immagine della Standard Edition descrivendo l’attaccante norvegese impegnato in una partita di Champions League in procinto di tirare con un braccio spalancato.

Haaland sarà presente anche sulla copertina della Ultimate Edition, seppur insieme ad altre 30 icone femminili e maschili del calcio professionistico. Un vero e proprio tributo ai più grandi talenti del calcio mondiale.

Queste informazioni verranno probabilmente confermate la prossima settimana, il 13 luglio, quando arriverà l’atteso reveal ufficiale di EA Sports FC 24.

