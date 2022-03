E3 2022: la conferenza EA Play non si farà

Mentre si cerca di capire cosa ne sarà dell'E3 2022 di Los Angeles, la karmesse californiana perde intanto uno dei suoi appuntamenti storici: Electronic Arts ha infatti confermato che non terrà il suo tradizionale EA Play, solitamente collocato in apertura della fiera.

La decisione è stata confermata da un portavoce della società con un messaggio condiviso con la redazione di IGN. È probabile che Electronic Arts abbia scelto di mostrare i suoi prossimi progetti in modo differente rispetto al passato.

E3 2022: niente EA Play, il messaggio della compagnia

“Adoriamo EA Play perché è il nostro modo di entrare in contatto con i nostri giocatori e condividere le novità con tutti voi. Tuttavia, le cose quest'anno non sono in linea per mostrarvi tutto in una sola data. Abbiamo cose entusiasmanti che accadono nei nostri studi di livello mondiale e quest'anno riveleremo molto di più su questi progetti quando sarà il momento giusto per ognuno di loro. Non vediamo l'ora di trascorrere del tempo con voi durante l'anno“.

L'EA Play era una conferenza stampa che si chiamava così dal 2016, ma già da parecchio tempo il publisher canadese ospitava un evento in occasione dell'E3 di Los Angeles. Lo scorso anno, come per il resto della fiera, la società ha scelto un evento in streaming mentre per il 2022 si è scelto addirittura per la totale cancellazione.

Ricordiamo che gli organizzatori dell'E3 2022 hanno già cancellato l'evento in presenza e si attende di capire se, come nel 2021, la kermesse si terrà in digitale oppure se verrà annullata totalmente. Nel frattempo, Xbox pare stia preparando comunque il suo consueto evento annuale, a testimonianza che forse qualcosa a giugno potrebbe comunque tenersi.

Tra i progetti EA in lavorazione citiamo il remake di Dead Space, alcuni giochi di Star Wars in sviluppo presso Respawn Entertainment, incluso Jedi Fallen Order 2, i nuovi Mass Effect e Dragon Age e ovviamente i prossimi sportivi, come FIFA 23.