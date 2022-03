E3 2022 non sarà cancellato, ma sarà solo in digitale?

Non è ancora chiaro cosa ne sarà dell'E3 2022 di Los Angeles, edizione di quest'anno della fiera per videogiochi più importante del settore. Se gli organizzatori avevano già deciso infatti di annullare l'evento in presenza per via del crescere dei contagi dalla variante Omicron, si attende di capire adesso se ci sarà comunque una kermesse in digitale, come avvenuto nel 2021.

Il giornalista e insider Tom Henderson scrive su Twitter che la fiera effettivamente si farà ma, appunto, sarà soltanto online. A suggerirlo è direttamente l'ESRB, che avrebbe informato della cosa gli sviluppatori attraverso una email.

E3 2022 in digitale: sarà davvero così?

Tom Henderson è una figura con una certa credibilità nel settore e non pensiamo che gli organizzatori vogliano rinunciare del tutto alla fiera di quest'anno considerato che altri eventi, come la Gamescom di Colonia e il Tokyo Game Show, si terranno addirittura regolarmente in presenza.

L'E3 è stato una pietra miliare dell'industria dei videogiochi, rappresentando l'evento più atteso da appassionati, giornalisti e addetti ai lavori in cui concentrare le presentazioni e gli annunci più importanti dell'anno. Con il tempo, lo spazio di importanza della kermesse losangelina si è ridotto di anno in anno, specialmente se si considera che un marchio importante, come Sony PlayStation, ha rinunciato a parteciparvi proprio da poco prima dell'esplodere della pandemia.

Il Covid-19 rischia di essere stato la mazzata finale su una fiera che non ha più lo smalto di un tempo: l'edizione 2020 venne interamente cancellata, mentre nel 2021, come si è detto, si è optato per una manifestazione tutta in digitale. Lo stesso destino che potrebbe essere riservato per l'E3 2022: anche perché il tempo materiale per cambiare idea sull'evento in presenza è ormai passato da un pezzo e l'unica alternativa sarebbe, ancora una volta, una triste cancellazione.

L'E3 2022 di Los Angeles dovrebbe tenersi nel mese di giugno.