Dead Space Remake, prime scene di gameplay e periodo di uscita

Nel corso di una diretta streaming che si è tenuta nella serata di ieri, EA Motive ha pubblicato più di 20 minuti di gameplay tratti dal remake di Dead Space, il rifacimento dell'omonimo survival horror fantascientifico lanciato per la prima volta nel 2008.

Per l'occasione, il team di sviluppo, insieme al publisher Electronic Arts, ha confermato che il debutto del titolo è adesso previsto per l'inizio del 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Dead Space Remake, scopriamo il gameplay inedito

Le fasi di gameplay sono state mostrate in diversi momenti della diretta, dunque suddivise poi in altrettanti piccoli filmati che trovate in allegato a questo articolo. Il più grosso cambiamento che emerge rispetto al gioco originale è individuabile nel sistema ALIVE, che comprende il respiro e le escursioni vocali del protagonista Isaac, che saranno influenzati da caratteristiche di gioco come il suo livello di salute, salti spaventosi o per quanto tempo correrà all'interno della terrificante USG Ishimura.

I vari stati influenzeranno anche i dialoghi, con tre diverse tonalità di voce registrate a seconda dello stato del giocatore: normale, affaticato e ferito. Dai vari gameplay è possibile notare inoltre un miglioramento evidente ai suoni delle armi e come funziona l'occlusione del suono in determinati ambienti.

Electronic Arts fa sapere che intende trasmettere un'altra diretta streaming dedicata a Dead Space Remake nel mese di maggio, che sarà particolarmente incentrata sull'art design del gioco. Sarà dunque un'occasione per dare un altro sguardo a questo attesissimo titolo.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel luglio 2021 ed è diretto dal direttore creativo Roman Campos-Oriola e da Eric Baptizat, ex game director di Assassin's Creed Valhalla. Il titolo è in lavorazione presso gli studi di EA Motive, lo stesso team che si è occupato di Star Wars Squadrons, per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.