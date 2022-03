E3 2022: Xbox sta preparando un evento in grande stile?

L'E3 2022 di Los Angeles si farà? Gli organizzatori hanno cancellato l'evento in presenza, suggerendo l'arrivo di un evento nuovamente digitale come nel 2021, ipotesi corroborata da recenti indiscrezioni. Nel frattempo, pare che Xbox prosegua regolarmente nei suoi piani e stia preparando uno show in grande stile come si faceva una volta.

Questo è quanto ha affermato Jeff Grubb, giornalista di GamesBeat e molto vicino agli ambienti Microsoft, nel corso dell'ultima puntata del podcast di VentureBeat. Grubb ha spiegato che potrà dire di più a breve, ma è certo che la compagnia statunitense starebbe organizzando una grande conferenza in stile E3 per il mese di giugno.

E3 2022: Xbox pronta ad una grande conferenza?

Non a caso, sarebbero già iniziati i colloqui con vari publisher:

“Stanno parlando con i partner per portare grandi giochi nello show. Sono discussioni in corso proprio ora e siamo a marzo, quindi non è che possano cambiare quel treno o far girare questa grande nave. Si stanno dirigendo in quella direzione e faranno qualcosa in quel periodo. Andy Robinson di VGC ha affermato di aver ricevuto anche lui queste informazioni.”

Microsoft è sempre molto attenta a ritagliarsi il suo spazio agli inizi dell'estate. All'E3 di Los Angeles è regolarmente presente e anche quando è saltata l'edizione 2020 per via della pandemia da Covid-19 ha comunque organizzato un evento digitale in cui sono stati presentati diversi giochi in lavorazione in esclusiva per Xbox Series X/S, anche se nel mese di luglio.

All'E3 2021 è stata organizzata una conferenza congiunta, sempre in digitale, con Bethesda, in cui hanno fatto capolino titoli del calibro di Starfield, Forza Horizon 5 e Redfall, tra gli altri. Ora, nonostante le voci pessimistiche su E3 2022, pare che Xbox vada ancora per quella direzione: l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando i piani in tal senso saranno definitivi. Tra i giochi che potremmo vedere? Starfield, Redfall, Forza Motorsport 8 e Perfect Dark sono i più rumoreggiati.