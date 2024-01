È la Data Privacy Week: Internxt offre il 70% di sconto su tutto

In occasione della Data Privacy Week, Internxt offre un imperdibile sconto del 70% sui suoi piani cloud storage individuali – sia mensili che annuali: un’opportunità unica, per tutti coloro che desiderano proteggere e archiviare i propri dati senza comprometterne la sicurezza, risparmiando al tempo stesso.

Perché scegliere Internxt?

Internxt offre una gamma completa di piani individuali, tutti con il 70% di sconto durante questa settimana speciale dedicata alla privacy online. Puoi scegliere tra l’opzione ad abbonamento mensile oppure annuale, ma la quantità di spazio cloud è la medesima: 200 GB, 2 TB, 5 TB e 10 TB. Cambia solo il prezzo: sicuramente le opzioni più convenienti riguardano il piano da 10 TB di spazio cloud, in offerta a soli 8,99 euro al mese (invece di 29,99), oppure a 89,99 euro all’anno (anziché 299,99).

Ma cosa distingue Internxt dalla concorrenza? Internxt non è solo una soluzione di archiviazione, ma un impegno a tutto tondo per proteggere la tua privacy online. La piattaforma è progettata per essere privata e non memorizza password o altri dati dell’utente. I file, inoltre, vengono frammentati e crittografati end-to-end ancora prima di lasciare il dispositivo. A ciò si aggiunge crittografia zero knowledge AES-256, che impedisce a chiunque altro – eccetto te – di accedere ai tuoi dati archiviati.

Internxt è inoltre conforme al GDPR e certificato in modo indipendente da Securitum, tra le principali società di penetration testin in Europa. Come se non bastasse, il suo codice sorgente è pubblico su GitHub e può essere revisionato, controllato e verificato personalmente da qualsiasi utente, garantendo la massima trasparenza.

La piattaforma cloud Internxt è disponibile su tutte le piattaforme (inclusi sistemi operativi Linux): ciò ti permetterà di caricare i tuoi file e sincronizzarli simultaneamente con tutti i dispositivi e app collegati al tuo account, permettendoti di portare il tuo archivio crittografato sempre con te. Approfitta dello sconto del 70% lanciato da Internxt in occasione della Data Privacy Week: la promozione è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato.

