È il momento di aggiornare Telegram: ecco tutte le nuove funzionalità

Telegram, app di messaggistica istantanea da molti considerata la “nemesi” di WhatsApp, è sempre in prima linea quando si tratta di novità. E infatti, con l’ultimo aggiornamento introduce tante nuove funzionalità: dagli effetti animati ai messaggi, alle didascalie sopra i media, fino agli hashtag globali.

Didascalia in alto ed effetti gratuiti

Il primo update riguarda i messaggi tra chat private, che ora possono essere inviati con effetti animati che si attivano nel momento in cui il destinatario apre la chat. Sono disponibili 6 effetti gratuiti per tutti, quindi anche gli utenti con piano base, mentre chi ha sottoscritto il piano Premium potrà accedere a centinaia di effetti extra.

Anche le didascalie cambiano formato: normalmente posizionate sotto alle fotografie inviate (così come accade anche su WhatsApp), con il nuovo aggiornamento sarà possibile spostarle in alto. Per farlo, basterà fare tap su “Sposta didascalia in alto” prima di inviare l’allegato. Una piccola chicca che non cambia di molto l’esperienza utente, ma può comunque fare comodo.

È stato inoltre ridisegnato il menu relativo ai numeri di telefono non presenti in rubrica, ad esempio quando qualcuno ci invia il contatto di una persona terza. Toccando il numero in chat verranno visualizzate opzioni per inviare un messaggio, avviare una chiamata o aggiungere il numero come contatto alla nostra rubrica.

Hashtag globali e citazioni comprimibili

Telegram ha anche migliorato la ricerca per hashtag, inizialmente integrata nel 2015. Se prima la funzione era limitata alle sole chat private, con il nuovo aggiornamento viene estesa globalmente: toccando un hashtag in qualsiasi chat, vengono mostrati anche i risultati di ricerca dai grandi canali o gruppi pubblici. Puoi scegliere se visualizzarli come un feed di post scorrevole o come un elenco compatto.

Infime, ultime due novità. La prima permette di rendere i messaggi ancora più compatti nascondendo frammenti di testo all’interno di blocchi di citazioni comprimibili. La seconda, invece, riguarda l’aggiunta di sfondi dinamici e animazioni alle chiamate vocali e videochiamate anche per l’app nativa di macOS.

Per accedere a tutte queste nuove funzionalità di Telegram, basterà scaricare l’ultima versione disponibile da Play Store per dispositivi Android, da Apple Store per device iOS, oppure aggiornarla tramite apposito pulsante nelle versioni desktop.