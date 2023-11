e-Bike a PREZZI FOLLI: le migliori offerte del mese su Gearberry

La Engwe X20 Electric Bike incarna perfettamente la combinazione di durabilità, eleganza e sicurezza nella mobilità elettrica. Con pedali in lega di alluminio dotati di tacchetti antiscivolo, questa e-bike offre una piattaforma ampia (80mm) e stabile, garantendo una pedalata confortevole e affidabile. Il telaio in lega di alluminio, oltre a essere estremamente leggero, offre una straordinaria resistenza e durata, rimanendo immune all’ossidazione nel tempo. La sella in pelle regolabile in altezza assicura il massimo comfort per qualsiasi pilota, consentendo un’ampia autonomia fino a 25 cm. Per quanto riguarda la sicurezza, la X20 è equipaggiata con potenti freni a disco idraulici sia all’anteriore che al posteriore, garantendo una straordinaria potenza frenante e una distanza di frenata massima di soli 12 metri.

La trasmissione fluida è gestita da un cambio Shimano a 8 velocità, completato da un sensore di velocità resistente all’acqua di grado IP65 e dischi da 160mm. Per mantenere alta la tua sicurezza e visibilità durante le tue avventure, questa e-bike è dotata di un faro LED anteriore ad alta luminosità, assicurando visibilità anche nelle condizioni più buie, e indicatori posteriori pulsanti luminosi per comunicare in modo chiaro le tue intenzioni agli altri utenti della strada. La Engwe X20 Electric Bike ti offre un’esperienza di guida intelligente e sicura, unendo stile e funzionalità in un pacchetto eccezionale.

Anche in questo caso un’ottima offerta per l’11/11. Infatti il prezzo originale di questa splendida e-bike sarebbe di 1799€, mentre approfittando di questa incredibile offerta potrete acquistarla a soli 1199€.

Engwe E26 Electric Bike