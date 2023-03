Dyson V8 Extra: la splendida scopa aspirapolvere a un prezzo speciale

Siete alla ricerca di un’ottima aspirapolvere senza fili? Uno dei marchi più conosciuti è certamente Dyson, ma è anche noto per i prezzi tutt’altro che convenienti. Oggi, però, su eBay potrete acquistare la splendida Dyson V8 Extra completa di accessori a un prezzo davvero incredibile. Invece di 349 euro l’andrete a pagare solo 299 euro con un risparmio di ben 50 euro. Sembra una roba da poco, ma per un prodotto di questa qualità è qualcosa di davvero interessante.

Dyson V8 Extra: molto più di una normale scopa aspirapolvere

La caratteristica principale di questa scopa aspirapolvere è il sistema di aspirazione spettacolare che consente di eliminare in maniera rapida e precisa peli e capelli, polvere, sporcizia e detriti dal pavimento e non solo. Infatti, si tratta della versione ricca di accessori: grazie a loro, potrete pulire ogni angolo e fessura e diverse superfici. C’è persino la spazzola per il divano che potrete usare anche per pulire la vostra auto.

Ottima l’autonomia che garantisce fino a 40 minuti di aspirazione senza il vincolo dei cavi. Il motore ciclonico è uno dei più potenti sul mercato e permette di godere di un’esperienza di pulizia incredibilmente precisa e senza fatica. Nonostante si tratti di un prodotto presente sul mercato da qualche anno, è ancora uno dei più amati dal pubblico e per questo motivo dovreste sbrigarvi ad effettuare l’acquisto.

Grazie allo store ufficiale su eBay è possibile fare un affare assurdo e portarvi a casa il Dyson V8 Extra a 299 euro appena. Non dovete aggiungere né coupon né codici particolari, lo sconto di 50 euro è già disponibile!

