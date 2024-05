48 piumini catturapolvere Swiffer a PREZZO SCORTA su Amazon: risparmi il 41%

Amazon rinnova la sua offerta scorta sulla confezione da 48 piumini catturapolvere Swiffer che oggi puoi portarti a casa a soli 21,99 euro invece di 38,99. La soluzione migliore per avere una grossa disposizione di piumini che ti permetteranno di spolverare casa in maniera mai così semplice.

Piumini catturapolvere Swiffer: per spolverare senza fatica

Questi piumini sono particolarmente efficaci nel catturare e bloccare polvere, sporco e peli di animali riuscendo a raccogliere fino a tre volte più polvere rispetto a una scopa tradizionale.

Lo Swiffer Duster è adatto alla pulizia della maggior parte delle superfici e non lascia alcun residuo: per utilizzarlo, basta inserirlo nell’apposito manico, passarlo sulle superfici da pulire per raccogliere la polvere e poi rimuoverlo quando la sua efficacia sarà davvero terminata.

Grazie al design del piuminetto Swiffer, è possibile raggiungere anche i punti più difficili, come piccoli spazi tra gli scaffali o tra i termosifoni. La tecnologia Trap + Lock, che si attiva scuotendo il piuminetto prima di posizionarlo sul manico ergonomico, sfrutta migliaia di fibre morbide e flessibili per intrappolare efficacemente la polvere

Uno strumento indispensabile per la pulizia della casa: ora puoi avere 48 ricambi a prezzo scorta. Acquistali adesso su Amazon a 21,99 euro invece di 38,99.