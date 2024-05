Dyson Cyclone V10, prezzo top su eBay: con il codisce sconto risparmi

Il Dyson Cyclone V10 è un’aspirapolvere senza filo che offre prestazioni potenti e versatilità, distinguendosi come uno dei migliori modelli della sua categoria. Oggi può essere tuo ad un prezzo molto interessante: su eBay, usando il codice sconto “PSPRMAY24“, lo paghi solamente 434,00€ – e con PayPal lo puoi pagare in tre mesi.

Rispetto ai modelli precedenti, come il V8, il V10 introduce un motore completamente riprogettato che raggiunge fino a 125.000 giri al minuto, offrendo un aumento del 20% del flusso d’aria. Questo si traduce in una maggiore potenza di aspirazione, capace di raccogliere efficacemente detriti di diverse dimensioni su pavimenti duri e tappeti.

Una delle principali innovazioni del V10 è la disposizione lineare dei componenti, che consente un percorso dell’aria più efficiente, e un contenitore della polvere più grande del 40% rispetto al V8. La batteria del V10 garantisce fino a 60 minuti di autonomia in modalità normale, con tre modalità di potenza disponibili per adattarsi a diverse esigenze di pulizia. In modalità “Boost”, la durata della batteria si riduce a circa 15-30 minuti, a seconda dell’uso degli accessori motorizzati.

La versione protagonista di questa offerta è la Absolute, che è dotata di tutte le testine motorizzate, rendendola la scelta più versatile per chi desidera un’ampia gamma di strumenti per la pulizia.

Il Dyson Cyclone V10 è una scelta eccellente per chi cerca un aspirapolvere potente e senza filo, capace di offrire prestazioni eccezionali su vari tipi di superficie. Semplicemente imbattibile: acquistalo subito risparmiando!