Dyson V8 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni da MediaWorld (279€)

L’aspirapolvere senza filo e senza sacco Dyson V8, con potenza fino a 425W, è in offerta sul sito ufficiale di MediaWorld. In queste ore è possibile acquistarlo a 279 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (l’ultimo era 299 euro).

Dyson V8 consente di ottenere una pulizia profonda in tutta la casa, adattandosi a qualsiasi ambiente della propria abitazione. Tra le altre cose, riesce a raccogliere alla perfezione capelli, polvere e sporco sia dai tappeti che dai pavimenti.

Una delle principali caratteristiche di Dyson V8 è la sua portabilità. Nel giro di pochi secondi, infatti, è in grado di trasformarsi in un aspirapolvere portatile, così da permettere di pulire anche gli spazi più difficili da raggiungere e l’interno della propria automobile.

Come i moderni aspirapolvere senza filo, l’ultimo modello Dyson non presenta il tradizionale sacco per la raccolta della polvere e dello sporco da terra. La procedura di svuotamento è resa ancora più agevole dal meccanismo di espulsione che consente di estrarre dall’aspirapolvere sporco e polvere in una sola azione, senza dover toccare nulla.

Un ulteriore plus dell’aspirapolvere senza filo Dyson è la possibilità di riporre sul muro di una parete la base di ricarica, in modo che sia sempre pronto all’uso quando se ne ha più bisogno.

