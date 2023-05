Dyson V11 Extra: la splendida aspirapolvere a un prezzo INCREDIBILE

Ci sono promozioni che devono essere assolutamente seguite e tra queste spicca quella riguardante il Dyson V11 Extra, uno dei migliori aspirapolveri senza fili in commercio. Nonostante non sia l’ultimo modello, si tratta ugualmente di un mostro dell’aspirazione. L’offerta di eBay è davvero incredibile perché vi permette di portarvelo a casa a soli 373 euro invece di 549 euro. Tutto ciò che dovete fare è applicare il codice MAGGIO23EDAYS all’atto dell’acquisto e come per magia il prezzo scenderà.

Dyson V11 Extra: fantastica aspirapolvere senza fili

Quello che vi stiamo presentando è un prodotto di altissima qualità che vi permetterà di tenere pulita la vostra casa con semplicità e tanta potenza. Nella confezione di vendita sono presenti tanti accessori, tra cui la spazzola da pavimento che cattura ogni sporcizia e particella di polvere. Il tutto coadiuvato dal potente motore digitale che lavora perfettamente con la brevettata tecnologia ciclonica.

Il serbatoio verticale ottimizza la pulizia e anche la manutenzione mentre la batteria integrata ricaricabile consente moltissimi minuti di utilizzi senza il vincolo dei cavi. Il nome Extra non sta solo a indicare la sua alta potenza, ma anche la gran quantità di accessori che vi permetteranno di eliminare la polvere praticamente ovunque tenti di annidarsi. Insomma, inutile continuare con le descrizioni perché vi stiamo presentando un aspirapolvere senza fili top di gamma.

Allora mettetelo subito nel carrello e fate vostro il fantastico Dyson V11 Extra. Ricordatevi solo che prima di completare l’ordine dovrete applicare il codice sconto MAGGIO23EDAYS. Il venditore è super affidabile trattandosi dello store ufficiale di Dyson su eBay, quindi le spedizioni sono veloci e gratuite.

