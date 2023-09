Dyson V11 Absolute Extra: l'aspirapolvere senza RIVALI a -195€

Se stai cercando un aspirapolvere elettrico sicuramente hai messo gli occhi su Dyson V11 Absolute Extra. Solitamente il prezzo è proibitivo ma oggi, grazie a questa promozione che trovi su eBay, lo puoi avere a soli 404 euro circa, invece che 599 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

Dunque in questo momento puoi avvalerti di un ribasso del 25%, più un ulteriore sconto di quasi 45 euro e spendi ben 195 euro in meno. È chiaro che a questa cifra lo vorranno tutti e quindi per accaparrartelo devi essere velocissima. Questa è indubbiamente la migliore scopa elettrica in commercio e non ha rivali. Puoi aspirare di tutto senza sforzo e in pochissimo tempo. Un vero affare.

Dyson V11 Absolute Extra a prezzo shock su eBay

Ovviante un’aspirapolvere deve avere una potenza di aspirazione notevole altrimenti non serve a niente e questo riesce a generare ben 125.000 giri al minuto. Il che significa che è in grado non solo di raccogliere la polvere ma anche i detriti senza battere ciglio. Inoltre in confezioni trovi molti accessori come ad esempio varie spazzole per diverse tipologie di pavimento e una lancia per arrivare nei punti difficili.

E poi è maneggevole e semplicissimo anche da svuotare. Il sistema di filtrazione cattura il 99,99% delle piccole particelle di polvere fino a 0,3 micron. Quindi l’aria nella tua casa sarà più respirabile e pulita. Ha una mega batteria in grado di durare per 1 ora e sul display posto in alto puoi visualizzare l’autonomia residua.

Ci sarebbero tante altre specifiche da analizzare ma come ti dicevo il tempo scorre e le unità disponibili spariscono in fretta. Quindi vai subito su eBay e acquista la tua Dyson V11 Absolute Extra a soli 404 euro circa, invece che 599 euro, applicando il codice SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.