Dyson Days: 6 prodotti scontati SOLO per il WEEKEND

Questo weekend può essere la tua occasione per aggiungere qualcosa di nuovo alla tua casa con i prodotti Dyson in sconto sul sito di Mediaworld per i Dyson Days: una selezione che include scope elettriche, purificatori d’aria, phon e purificatori d’aria venduti a prezzi eccezionale. Li trovi subito dopo il pulsante.

Cominciamo con l’aspirapolvere Dyson V15 Detect Absolute, un mostro di potenza che puoi acquistare a 599 euro invece di 799.

Passiamo al purificatore d’aria Dyson Purifier Hot+Cool Gen1, perfetto per ambienti come casa o ufficio, che può essere tuo a 499 euro invece di 599.

Un sogno per la piega da fare anche in casa è il Phon Dyson Supersonic, in offerta a 399 euro invece di 449.

Un altro purificatore d’aria: ecco Dyson PurifierCool, che puoi acquistare a 599 euro invece di 699.

Ottimo affare anche sulla scopa elettrica senza filo Dyson V11 Advanced, con potenza da 1600W, tua a 449 euro invece di 599.

Chiudiamo con la scopa elettrica Dyson V8, potenza da 425W, in offerta a 291,99 euro invece di 399.

Per i prodotti qui menzionati puoi avere la consegna gratuita a casa o il ritiro in negozio, anche in 30 minuti, a seconda della tua posizione. Non perdere questa occasione per il tuo weekend di shopping firmato Dyson.