Due lampadine smart colorate con controllo remoto a SOLI 17€

Non sarebbe bello poter accendere le luci da qualsiasi posto, anche se non sei in casa, e colorare ogni stanza in modo diverso? Oggi puoi farlo spendendo anche poco. Dunque vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello queste due lampadine smart colorate a soli 17,99 euro, invece che 24,99 euro.

Tieni presente che, nonostante potresti non visualizzarlo, sul prezzo originale c’è uno sconto del 28% che dunque adesso ti fa risparmiare tantissimo. Inutile dire che a questa cifra le vorranno tutti e quindi dovrai fare in fretta.

Due lampadine smart colorate con comandi vocali

Tra le tante caratteristiche interessanti di queste lampadine WiFi sicuramente una di quelle che spicca in particolare è l’incredibile varietà di colori tra cui potrai scegliere. Stiamo parlando infatti di 16 milioni di colori differenti. In pratica puoi avere la tua stanza ogni giorno di un colore diverso. Puoi controllare queste lampadine da remoto o con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Scaricando l’app dedicata avrai la possibilità di configurarle in modo rapido e semplice. Ti basterà seguire i pochi passaggi lì descritti. E così, sempre dall’app, puoi programmare l’accensione o lo spegnimento in un determinato orario e scegliere le varie opzioni disponibili. Forniscono un’illuminazione da 12 W a LED che corrispondono a 94 W di una lampadina tradizionale. Per cui avrai un’ottima illuminazione e minor consumo.

Davvero una super offerta, per cui non rischiare di perderla. Vai subito su Amazon e acquista le tue due lampadine smart colorate a soli 17,99 euro, invece che 24,99 euro. Se concludi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.