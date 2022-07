Due Echo Dot a 37€ invece di 120€: solo 18€ l'uno è FOLLIA (-70%)

Un affare pazzesco. Su Amazon puoi portare a casa ben due smart speaker Echo Dot di quarta generazione a prezzo ridicolo. Risparmi il 70% e li prendi a 37€ circa appena invece di 119,99€. Un’offerta folle, possibile solo con specifico codice sconto.

Per approfittarne devi mettere due pezzi nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “DOT4”. Il prezzo finale sarà quello anticipato. Facendo due rapidi conti ogni pezzo lo prendi a 18,99€ e non solo: le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Due Echo Dot 4 al prezzo di meno di uno su Amazon

Eccezionale smart speaker con Alexa, si tratta del miglior assistente vocale che potrai decidere di mettere in casa per richiedere tutte le informazioni che possono servirti, ma non solo. Infatti, puoi gestire i tuoi dispositivi smart e utilizzare un sacco di Skill, ovvero applicazioni da gestire direttamente con la voce.

Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco su uno dei più interessanti prodotti Amazon. Porta adesso a casa una coppia di smart speaker Echo Dot di quarta generazione a 37€ circa appena invece di 119,99€. Per approfittarne, mettine due nel carrello a – prima di completare l’ordine – applica il codice “DOT4”. Sii veloce, perché a questo prezzo finiranno immediatamente. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.