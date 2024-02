Drone DJI Mini 3: su Amazon il prezzo scende di ben 189€

Se siete alla ricerca di un drone di alta qualità allora siete nel posto giusto e con la possibilità di risparmiare parecchio sul prezzo di listino. Su Amazon potreste approfittare della promozione riguardante il DJI Mini 3 il cui prezzo scende fino a quota 399,99 euro grazie alle promozioni del giorno. Il prezzo finale raggiunge il minimo storico assoluto sul web, pertanto vi consigliamo di non farvelo scappare. Il risparmio finale è di ben 189 euro!

DJI Mini 3: il drone perfetto a un prezzo eccezionale

Stiamo parlando di uno dei migliori droni per amatori di fascia alta in assoluto. Il DJI Mini 3 è un drone pieghevole e compatto con un peso inferiore a 249 g, che non richiede la registrazione nella maggior parte dei paesi, rendendolo facile da portare per qualsiasi avventura. La fotocamera con risoluzione 12 MP permette di scattare ottime foto e di girare video in 4K/30fps. Non lasciatevi ostacolare dal vento: il Mini 3 è resistente ai venti fino a 38 km/h (livello 5) e rimane stabile garantendo scatti perfetti

La funzione Riprese verticali consente di creare ritratti ottimi per i social media, mentre lo stabilizzatore che ruota di 90° garantisce la qualità dell’immagine. Con un’autonomia di volo estesa fino a 38 minuti, potrete catturare momenti epici durante il volo. La sicurezza durante il volo è garantita dal rilevamento ostacoli tridirezionale e dalla tecnologia APAS 4.0. Il DJI Mini 3 dispone di una gamma di funzioni intelligenti, come FocusTrack, MasterShots, Timelapse e QuickTransfer, che vi consentono di creare video e condividerli in un istante. Viene fornito con il radiocomando DJI RC-N1, che permette di viaggiare leggero e pilotare il tuo drone in maniera semplice e comoda.

Normalmente questo drone viene venduto a cifre davvero alte, ma oggi grazie ad Amazon è possibile acquistarlo al prezzo folle di soli 399,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e con Cofidis potreste dilazionare il pagamento anche in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.