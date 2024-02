Drone DJI Mavic 3: su Amazon a ben 360€ in meno

State cercando un drone con ottime caratteristiche tecniche a un prezzo altrettanto ottimo? Leggete fino alla fine questo articolo e capirete che il DJI Mavic 3 con DJI RC (il telecomando per controllarlo) è proprio il prodotto che fa al caso vostro. Affrettatevi perché su Amazon lo troverete a 1.399 euro, ovvero scontato del 20% sul prezzo consigliato, risparmiando così ben 360 euro.

Drone DJI Mavic 3: alta qualità a un prezzo sorprendente

Ancora una volta la DJI ha costruito uno dei migliori droni sul mercato. Due aggettivi che descrivono alla perfezione il DJI Mavic 3 sono sicurezza e professionalità. Le funzioni di Volo Waypoint, di Vision Assist e di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli vi permetteranno di controllare e riprogrammare le traiettorie in tempo reale. Queste unite alla funzione di Return to home, che fa sì che il drone dopo aver calcolato il percorso ottimale ritorni in autonomia alla posizione di partenza, garantiranno voli sicuri e in totale tranquillità.

Per quanto riguarda la qualità di ripresa, il drone è dotato di fotocamera Hasselbald con CMOS da 4/3. Con una capacità di autonomia massima di 46 minuti registra video nitidi in 5.1 K HD da veri professionisti. Potrete addirittura ricevere trasmissioni video fino a ben 15km di distanza. Inoltre, al prezzo di 1,399 euro non solo avrete il drone, ma anche il suo nuovissimo radiotelecomando da 5,5” che offre una visione nitida delle immagini anche sotto la luce del sole. Con il DIJ Mavic 3 e i suoi accessori sperimenterete voli FPV.

Siete ancora qui? Correte su Amazon ad acquistare il mitico drone DJI Mavic 3 all’imperdibile prezzo di 1.399 euro. Confidis vi permette di dilazionare il pagamento in comode rate tasso zero, approfittatene!