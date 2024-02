Drone con Telecamera 1080P HD: doppio sconto FOLLE (-80%)

Credi sia arrivato il momento di acquistare un drone poiché è un dispositivo che da sempre ti appassiona? Bene, in tal caso, non puoi assolutamente perderti questa offerta che ti propone oggi Amazon. Infatti, oggi e per poco tempo ancora potrai acquistare questo magnifico Drone con Telecamera 1080P HD in offerta pazzesca al prezzo di soli 35 euro circa invece di più di 100 euro.

Tuttavia, per poter risparmiare una cifra davvero incredibile, dovrai affrettarti e approfittare subito dello sconto super del 30% e di un ulteriore sconto del 50% che potrai applicare tramite coupon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di importanti vantaggi come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti senza alcun costo aggiuntivo, in tutta Italia.

Questo fantastico drone è dotato di una telecamera HD 1080P e una fotocamera regolabile a 90°. Inoltre l’obiettivo può raggiungere la copertura completa dell’angolo di ripresa e può scattare foto e video di alta qualità.

Non manca l’utilissima tecnologia grazie alla quale, questo dispositivo, sarà in grado di rilevare gli ostacoli a 360° così da evitare o comunque ridurre il rischio di collisioni.

Facilissimo da utilizzare, il drone può essere controllato anche dal tuo smartphone per scattare foto o video. Quindi, potrai catturare ogni momento per conservare dei bellissimi ricordi. Incluse nel prezzo scontatissimo, riceverai anche 2 potenti batterie modulari, facili da sostituire e ricaricare in modo sicuro.

Insomma, si tratta di un prodotto unico e da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifico Drone con Telecamera 1080P HD in doppio sconto al prezzo di soli 35 euro. Affrettati e non perdere altro tempo!