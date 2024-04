Dreame R10 Pro in offerta (-20%): aspirapolvere senza fili potente e versatile

Oggi Amazon propone un ottimo aspirapolvere senza fili multifunzione ad un prezzo estremamente interessante. La Dreame R10 Pro promette grandi prestazioni e una potenza adeguata a combattere anche la polvere più difficile, raggiungendo senza problemi tutti gli angoli delle tue stanze. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 20%: per breve tempo, può essere tua a solamente 199€ (invece di 249€).

Ma andiamo subito a vedere le sue ottime specifiche. Il Dreame R10 Pro è un aspirapolvere senza fili che combina versatilità e potenza in un design leggero e maneggevole, ideale per la pulizia di casa e auto. Questo dispositivo offre un’autonomia impressionante fino a 65 minuti per sessione di pulizia, grazie al suo pacchetto batteria da 7x 3.000mAh.

Dotato di un motore brushless ad alta velocità che raggiunge i 108000RPM, il R10 Pro assicura una potente aspirazione di 150AW (20000Pa), permettendo di pulire efficacemente diverse superfici senza perdita di potenza.

La presenza di testine spazzola intercambiabili garantisce una versatilità impressionante. Dentro la confezione troverai una spazzola multi-superficie e una spazzola a rullo morbido, ottimizzate per raccogliere polvere e sporco da una varietà di pavimenti.

Immancabili anche i doppi LED frontali, progettati per illuminare la superficie di spazzolatura, rivelando polvere e detriti nascosti, particolarmente utile in condizioni di scarsa illuminazione. Una caratteristica immancabile in un ottimo aspirapolvere di ultima generazione.

Degna di nota è anche la facilità di manutenzione R10 Pro, grazie al serbatoio della polvere rimovibile, alla batteria intercambiabile e ai componenti di filtraggio accessibili con straordinaria semplicità. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti scappare l’offerta e acquistarlo subito risparmiando!