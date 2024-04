Dreame R10 ha la POTENZA, con accessori e ideale con animali in casa

Un aspirapolvere senza fili che è fatto per eliminare ogni traccia di sporco e non farti mai dubitare della sua potenza. Un vero fuoriclasse della sua categoria Dreame R10 che con gli accessori in confezione ti offre tutto quello di cui hai bisogno. Secondi acquisti? Dimenticali.

Con lo sconto del 11% su Amazon il prezzo scende e tu fai un affare. Se sei interessato a un modello senza fili e verticale con la stoffa per sconfiggere anche peli e capelli, collegati in pagina e completa l’acquisto a soli 198.99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Dreame R10 per un aspirapolvere che ti fa pulire la qualunque

La comodità assoluta di Dreame R10 sta nel suo essere un modello verticale, leggero e senza fili. Questo ti permette di usarlo in ogni stanza della tua casa senza temere le distanze e senza preoccuparti laddove ci siano delle scale di mezzo. L’assenza di fili, inoltre, è un valore aggiunto perché viene reso sicuro anche per chi è in età avanzata.

Chiudendo questa parentesi sul design, i punti salienti del dispositivo sono anche altri. Anzitutto ha una forza atroce con cui ogni genere di sporco viene annientato. Gli accessori ti permettono di pulire zone difficili, mensole e tappezzeria con la spazzola motorizzata piccola. In questo modo, se hai animali, elimini anche i loro peli in una passata.

Sfrutta le diverse modalità e la filtrazione avanzata senza fare a meno delle luci LED che rendono la pulizia ancora più dinamica e accurata.

Il contenitore si svuota con un click e ti faccio sapere che hai una batteria da 60 minuti a disposizione.

Collegati al volo su Amazon per approfittare dello sconto su Dreame R10 e portare a casa un aspirapolvere senza fili che sa il fatto suo, tuo a soli 198,99€ con sconto del 11%.

