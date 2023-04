Dreame L10s Pro: robot 2 in 1 per pavimenti splendenti a 119€ in MENO

Se vuoi avere i pavimenti di casa puliti senza dover spendere tanto tempo ed energie, allora devi acquistare un robot aspirapolvere. Vai ora su Amazon e metti nel tuo carrello Dreame L10s Pro a soli 429,99 euro, invece che 549 euro.

Tieni presente che questo sconto del 22% porta il prezzo al più basso di sempre, per cui l’offerta non potrà durare molto. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Un’occasione da non perdere assolutamente dunque.

Dreame L10s Pro: il miglior robot 2 in 1 in super sconto

Il robotr Dreame L10s Pro usa degli algoritmi avanzati per identificare in modo intelligenti gli ostacoli sul percorso e quindi evitarli. Questo gli consente di pulire in modo efficacie per tutta la casa, anche negli angoli più nascosti. È dotato di un’aspirazione potente da 5300 Pa e, grazie alle doppie spazzole rotanti, lava anche i pavimenti rimuovendo le macchie più ostinate.

Puoi regolare l’aspirazione scegliendo tra 4 livelli e il lavaggio scegliendo tra 3 livelli, in base alle tue esigenze e al pavimento. Avrai la possibilità di controllarlo tramite l’app dedicata, ottimizzare la pulizia e impostare le varie modalità di lavaggio e aspirazione. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa, Google Assistant e Siri.

Non perdere quest’occasione d0’oro. Prima che l’offerta finisca, vai su Amazon e acquista il tuo Dreame L10s Pro a soli 429,99 euro, invece che 549 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.