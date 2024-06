Dreame D10S in offerta su Amazon: navigazione LiDAR e aspirazione potentissima

Il Dreame D10s è un robot aspirapolvere e lavapavimenti versatile e potente, progettato per aiutarti a mantenere i pavimenti pulitissimi senza il minimo sforzo: fa tutto da solo, inclusa la rifinitura degli angoli più complicati. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzaccio: lo paghi 245€ invece di 299€… e li vale tutti.

Il Dreame D10s offre una potenza di aspirazione di 5000 Pa, una delle più alte nella sua categoria, garantendo una pulizia efficace su diverse superfici, inclusi tappeti e pavimenti duri. Grazie alla tecnologia di navigazione LIDAR, il robot può mappare l’intera casa, dividendo automaticamente gli spazi in zone per una pulizia più organizzata e precisa. Con una potenza così elevata, il robot se la cava alla grande anche con i detriti di piccole dimensioni e, soprattutto, fa un ottimo lavoro con i tappeti, che riesce a pulire affondo in maniera molto precisa.

La funzione di lavaggio del Dreame D10s pulisce alla perfezione anche le macchie più ostinate, grazie ad un capiente serbatoio da 140 ml.

Il Dreame D10s è equipaggiato con una batteria da 5200 mAh, che gli consente un’autonomia fino a 280 minuti con una singola carica. Una soluzione più che adeguata anche per le case più grandi. Il robot si controlla facilmente usando l’applicazione ufficiale – dove potrai personalizzare le operazioni di pulizia secondo le tue esigenze – e ovviamente non manca nemmeno la possibilità di controllarlo con la voce, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant.