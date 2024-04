Dragon Ball Z Kakarot (PS5): meno di 20€ per un gioco PAZZESCO

Se sei un fan dell’anime più iconico di sempre e hai sempre sognato di rivivere le avventure dei tuoi personaggi preferiti, allora Dragon Ball Z: Kakarot è il gioco che stavi aspettando e che farà sicuramente al caso tuo! Se possiedi una PlayStation 5 abbiamo una bellissima notizia per te: trovi questo capitolo in offerta speciale su Amazon al prezzo incredibile di 19,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fallo tuo adesso e non pensarci troppo; con il noto portale di e-commerce americano avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspetti?

Dragon Ball Z Kakarot: ecco perché comprarlo

Dragon Ball Z: Kakarot ti permetterà di immergerti completamente nell’epica serie di Dragon Ball Z, all’interno della quale potrai rivivere le avventure di Goku e dei suoi amici mentre affrontano minacce spaziali, guerrieri potenti e lottano per il destino dell’universo. Troverai tutte le saghe: da quella dei Saiyan a quella di Freezer, senza dimenticare quella di Cell e degli androidi o di Majin Buu.

Questo videogame è il primo open world dedicato a questo anime: potrai infatti esplorare un vasto mondo pieno di luoghi iconici provenienti dalla serie; pensiamo alle pianure di Namecc o alle montagne innevate della Terra. Inoltre, potrai volare liberamente attraverso tutto il gioco con un sistema di volo fluido e divertente.

Il cuore pulsante sono ovviamente i combattimenti che potrai vivere proprio come nel manga e nell’anime. Dovrai utilizzare una vasta gamma di mosse e tecniche iconiche, potrai eseguire trasformazioni potenti e combo devastanti per sconfiggere i tuoi nemici.

La versione per PlayStation 5 di Dragon Ball Z: Kakarot offre una grafica migliorata, con dettagli più nitidi, colori ricchi e vivaci e un’esperienza visiva complessivamente più coinvolgente. Acquista adesso il gioco a soli 19,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.