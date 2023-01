Dove vedere Bologna-Spezia in streaming anche dall'estero

Domani, venerdì 27 gennaio 2023, inizierà un weekend all’insegna della Serie A TIM. Grazie a questi appuntamenti tutti gli appassionati di calcio potranno gustarti tantissime partite. Alle ore 18:30 si giocherà Bologna-Spezia. Se non vuoi perderti questo match devi abbonarti a DAZN.

Grazie alla sua piattaforma di streaming live e on demand potrai accedere a tantissimi contenuti di sport tra cui anche LaLiga in esclusiva. A quanto pare secondo i pronostici la favorita è il Bologna, ma come per Lazio-Milan la situazione potrebbe ribaltarsi in campo, perciò sarà tutto da vedere.

Se ti trovi all’estero e non vuoi perderti questo appuntamento importante con DAZN puoi tranquillamente accedere alla piattaforma. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Bologna-Spezia: quando devi utilizzare una VPN

Di contro, se ti trovi in un Paese che non è compatibile con la portabilità transfrontaliera devi abbinare il servizio streaming a una buona VPN. Quindi, per assicurarti Bologna-Spezia sarà necessario installare NordVPN sul tuo dispositivo.

I suoi server permettono di cambiare posizione virtuale così da accedere a qualsiasi piattaforma da qualunque luogo ti trovi. Un’ottima soluzione per poter utilizzare il tuo abbonamento DAZN senza perderti nemmeno una delle partite in programma della Serie A TIM.

Tra l’altro, con un solo abbonamento a DAZN, oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, Uefa Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

