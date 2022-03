Tra le tante caratteristiche uniche e funzionali sviluppate da Google per Android, il sistema operativo mobile più diffuso al mondo, ancora oggi ci si chiede dove trovare i file scaricati su Android. Può sembrare una domanda superficiale, quasi sciocca, ma in realtà è un problema reale e a cui bisogna dare una risposta per i tanti utenti che scaricano un file sul proprio device e non riescono più a individuarlo.

Normalmente ogni file scaricato su Android, a download terminato, viene indicato nella status bar con il simbolo di una “spunta”: per aprirlo basta tirare giù la tendina delle notifiche, tappare sulla voce e scegliere l’applicazione con cui aprirlo (se viene richiesto). In alcuni casi, però, magari se si rimuove l’indicazione del file scaricato dalla status bar, diventa quasi impossibile riuscire a ripescarlo facilmente.

Dove trovare i file scaricati su Android

Se ti sei ritrovato in questa situazione e non vuoi più perdere tempo a cercare un metodo per aprire i file scaricati, magari riscaricandolo nuovamente avendo cura di tappare la notifica di download terminato, ti sveliamo un semplice trucco che ti permetterà di risolvere i tuoi problemi una volta per tutte: Files di Google.

L’applicazione mobile di Google, spesso preinstallata in un gran numero di smartphone Android, è gratuita (la puoi scaricare da questo link del Play Store) e ti permette di gestire facilmente tutti file scaricati sul tuo device (e non solo). Ecco come individuare rapidamente tutti i file scaricati su Android:

Installa Files di Google dal Play Store; Avvia l’applicazione e tappa sulla voce “Sfoglia” in basso a destra; Individua la voce “Download” nell’elenco delle categorie; Tappa sulla voce e individua il file di tuo interesse nell’elenco.

Questa semplice soluzione ti permette di individuare rapidamente qualunque file tu abbia scaricato su Android; inoltre, puoi anche ordinare la lista dei file per ordine di grandezza, in ordine cronologico e non solo.