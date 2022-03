Doogee S98: lo smartphone indistruttibile con 2 display

Moltissimi lavoratori necessitano di uno smartphone resistente agli urti e in grado di durare nel tempo, il segmento dei rugged-phone rappresenta la soluzione ideale per questa categoria di persone. Tra i tanti marchi coinvolti nella produzione di dispositivi ultra-resistenti c'è Doogee, che porta sul mercato ogni anno nuovi smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, come il nuovissimo Doogee S98.

L'ultimo modello è stato annunciato qualche giorno fa e sarà disponibile a partire dal 28 marzo su Aliexpress e sullo store ufficiale Doogeemall. In occasione del lancio globale, le piattaforme vendono il prodotto in forte promozione, con un prezzo di partenza di circa 270€ per la variante dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Doogee S98 – Caratteristiche tecniche

Doogee S98 monta il Mediatek Helio G96, un SoC octa-core molto potente e perfetto per questa fascia di prezzo. La RAM è da 8 GB, mentre la memoria interna è da 256 GB e può essere estesa tramite l'installazione di una classica scheda microSD. A muovere il tutto c'è Android 12 con interfaccia personalizzata ma molto simile all'esperienza stock del sistema operativo di Google. Il produttore garantisce ben 3 anni di aggiornamenti per lo smartphone, che promette di fatto un'ottima longevità.

Trattandosi di un dispositivo rugged, la scocca è realizzata in metallo e ricoperta da elementi in plastica gommata, in grado di garantire la massima resistenza ad eventuali urti accidentali. Non mancano le certificazioni IP68 e IP69K, che garantiscono la resistenza ad acqua e polvere del nuovo dispositivo di punta del brand cinese. Il display è un LCD da 6.3 pollici in risoluzione FullHD+ ed è protetto da un vetro Gorilla Glass.

La caratteristicha unica del nuovo Doogee S98 è la presenta di un secondo display sul retro, utile per controllare al volo l'orario e le notifiche in arrivo. Lo schermo secondario può essere personalizzato tramite le apposite impostazioni, per adattarlo alle necessità di ogni utente.

Anche il comparto fotografico non scherza, con un'ottica principale da ben 64MP, una secondaria ultra-grandangolare e un terzo sensore per la visione notturna, che permette scatti e filmati ottimi anche in situazioni di illuminazione molto scarsa. Infine, Doogee S98 monta una batteria da ben 6.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 33W e ricarica wireless fino a 15W.