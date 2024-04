DOOGEE S100PRO: indistruttibile e in MEGA sconto del 25%

Immagina di possedere un compagno di viaggio indistruttibile che non ti abbandona mai, che si carica velocemente e che ti offre un’esperienza fotografica incredibile in qualsiasi condizione. Non devi più immaginarlo, perché il DOOGEE S100PRO è qui per trasformare questo sogno in realtà.

Attualmente in super sconto del 25% su Amazon è il momento perfetto per farlo tuo al prezzo competitivo di soli 299,99 euro, anziché 399,99 euro.

DOOGEE S100PRO: impossibile non volerlo a questo prezzo

La batteria di questo rugged smartphone è una vera e propria potenza, con una capacità di 22000 mAh che ti offre 6-8 giorni di utilizzo normale e incredibili 64 giorni in standby. Mai più preoccupazioni di rimanere senza carica durante il tuo viaggio! E se hai bisogno di ricaricare altri dispositivi, niente paura: con la funzione OTG, il DOOGEE S100PRO può diventare la tua fonte di energia portatile.

Con la sua luce da campeggio integrata che emette fino a 130 lumen di intensità e può durare fino a 18 ore, non sarai mai più solo nelle notti all’aperto. Le 5 diverse modalità di illuminazione ti permettono di adattare la tua esperienza a qualsiasi situazione, rendendo questo telefono un fedele compagno notturno.

Con una tripla fotocamera posteriore da 108 MP, una fotocamera frontale da 32 MP e una visione notturna da 20 MP, il DOOGEE S100PRO cattura ogni momento con una nitidezza e una chiarezza sorprendenti. Che tu stia fotografando paesaggi mozzafiato o ritratti dettagliati, questo telefono è pronto a cogliere la tua visione.

Nonostante tutte queste potenti funzionalità, il DOOGEE S100PRO non sacrifica la fluidità e la qualità del display. Con un ampio display da 6,58 pollici Full HD+ e una frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz, ogni dettaglio delle tue immagini e ogni movimento sullo schermo sono resi in modo impeccabile. E con doppi altoparlanti ad alta risoluzione, l’esperienza audiovisiva diventa ancora più coinvolgente.

Certificato con gli standard IP68/IP69K/MIL-STD-810H, questo device è costruito per resistere a qualsiasi sfida. Impermeabile, antipolvere e capace di resistere a cadute da 1,5 metri, il DOOGEE S100PRO è il compagno ideale per chi vive una vita all’aria aperta o lavora in ambienti difficili.

Non perdere questo affare sul DOOGEE S100PRO, oggi con un super sconto del 25% su Amazon. Acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 299,99 euro e risparmia così ben 100 euro.