Doctor Who - Joy to the World: il trailer dello speciale natalizio su Disney+

Nel pieno rispetto della tradizione, Disney+ ha confermato l’uscita per il 25 dicembre dello speciale di Natale del franchise Doctor Who. Il titolo scelto per quest’anno è Doctor Who – Joy to the World. Ecco il trailer.

La trama di Doctor Who – Joy to the World

La sinossi ufficiale dello speciale natalizio di Doctor Who racconta che Joy scopre una porta segreta sull’Hotel del Tempo, in seguito al check-in in un albergo di Londra ai giorni nostri. Al di là di quella porta, ad attenderla ci sono dinosauri, pericoli oscuri e il Dottore. Intanto, un piano mortale si sta per abbattere sulla Terra, proprio in occasione del Natale: riusciranno i due a sventare la minaccia?

Il cast

Ncuti Gatwa (Sex Education) interpreta il Dottore, mentre Nicola Coughlan (Bridgerton) è Joy. Il cast include poi Steph de Whalley (50 Kisses) nei panni di Anita, Joel Fry (Yesterday) in quelli di Trev, Julia Watson (Casuality) nel ruolo di Hilda, Niamh Marie Smith (Aortic) è Sylvia, Peter Benedict (Dark) presta il volto a Basil e Jonathan Aris (Churchill) a Melnak.

Regista e produzione

Doctor Who: Joy to the World è diretta dal regista Alex Sanjiv Pillai, mentre lo sceneggiatore e l’executive producer è Steven Moffat (ideatore di Sherlock). La serie – ricordiamo – è prodotta da Bad Wolf, Bbc One e Bbc iPlayer, più i Bbc Studios per Disney Branded Television. Tra gli executive producer si annoverano anche Phil Collinson, Joel Collins, Jane Tranter e Julie Gardner.

Quando esce

Lo speciale natalizio Doctor Who: Gioia ai mondi sarà disponibile il 25 dicembre dalle ore 18:00 su Disney+. Questo titolo andrà dunque ad aggiungersi ai tanti altri contenuti targati Disney+ pensati per il Natale. Inoltre, insieme a Joy to the World sarà possibile recuperare anche tutti gli altri titoli legati al franchise Doctor Who.