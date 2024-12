Disney+, scelta perfetta per il tuo dicembre: ecco i film di Natale

Disney+ è la scelta perfetta se vuoi passare il tuo dicembre 2024 all’insegna delle grandi emozioni grazie ai suoi film di Natale. Vivi un periodo natalizio indimenticabile, da solo o con la tua famiglia, per un intrattenimento magico. I piani di abbonamento partono da soli 5,99€ al mese.

Disney+: Natale magico con tutti questi film

Ecco tutti i migliori film disponibili a catalogo su Disney+ per un Natale con i fiocchi, caldo di emozioni e divertimento. Potrai spaziare dalle commedie familiari alle storie più fantastiche e ai documentari, per un intrattenimento per tutte le età.

“Nuovo Santa Clause Cercasi” (Commedia/Fantasy)

Scott Calvin torna nei panni di Babbo Natale dopo 28 anni, cercando di mantenere vivo lo spirito natalizio in un mondo in evoluzione. Con la sua famiglia al fianco, affronta nuove sfide per trasmettere la magia del Natale alle nuove generazioni.

Scott Calvin torna nei panni di Babbo Natale dopo 28 anni, cercando di mantenere vivo lo spirito natalizio in un mondo in evoluzione. Con la sua famiglia al fianco, affronta nuove sfide per trasmettere la magia del Natale alle nuove generazioni. "Scivolando sulla neve" (Commedia/Famiglia)

Eddie Garrick, un uomo che ha perso la fiducia nel Natale, trascorre la Vigilia con sua figlia Charlotte. Incontra un misterioso uomo vestito di rosso di nome Nick, in un’avventura che potrebbe riaccendere la sua fede nelle festività.

Eddie Garrick, un uomo che ha perso la fiducia nel Natale, trascorre la Vigilia con sua figlia Charlotte. Incontra un misterioso uomo vestito di rosso di nome Nick, in un'avventura che potrebbe riaccendere la sua fede nelle festività. "I terribili nove" (Commedia/Avventura)

Andy, un ragazzino di quinta elementare, si ritrova senza regalo la mattina di Natale. Convinto di essere finito ingiustamente sulla “lista dei cattivi”, organizza una squadra di altri otto “cattivi” per compiere un furto nel Villaggio di Babbo Natale.

Andy, un ragazzino di quinta elementare, si ritrova senza regalo la mattina di Natale. Convinto di essere finito ingiustamente sulla "lista dei cattivi", organizza una squadra di altri otto "cattivi" per compiere un furto nel Villaggio di Babbo Natale. "Christmas with Walt Disney" (Documentario)

Un’esclusiva produzione che mostra filmati della famiglia Disney e spezzoni natalizi dei classici Disney. La figlia di Walt, Diane, condivide i suoi ricordi di Natale, offrendo uno sguardo intimo sulle tradizioni festive della famiglia Disney.

Un'esclusiva produzione che mostra filmati della famiglia Disney e spezzoni natalizi dei classici Disney. La figlia di Walt, Diane, condivide i suoi ricordi di Natale, offrendo uno sguardo intimo sulle tradizioni festive della famiglia Disney. "Diario di una Schiappa a Natale – Si salvi chi può!" (Commedia/Famiglia)

Un nuovo capitolo della popolare serie “Diario di una Schiappa”, questa volta ambientato durante il periodo natalizio. Probabilmente segue le disavventure di Greg Heffley e della sua famiglia durante le festività.

Un nuovo capitolo della popolare serie "Diario di una Schiappa", questa volta ambientato durante il periodo natalizio. Probabilmente segue le disavventure di Greg Heffley e della sua famiglia durante le festività. "The Shepherd" (Drammatico)

Un film basato sul racconto di un giovane pilota d’aereo che, alla vigilia di Natale del 1957, parte dalla Germania per fare ritorno a casa, in Inghilterra. La situazione diventa pericolosa quando l’aereo subisce un guasto elettrico, lasciando il pilota sospeso sul mare del Nord. Una figura misteriosa lo guiderà verso la salvezza.

Un film basato sul racconto di un giovane pilota d'aereo che, alla vigilia di Natale del 1957, parte dalla Germania per fare ritorno a casa, in Inghilterra. La situazione diventa pericolosa quando l'aereo subisce un guasto elettrico, lasciando il pilota sospeso sul mare del Nord. Una figura misteriosa lo guiderà verso la salvezza. "Guardiani della Galassia: Holiday Special" (Commedia/Sci-Fi)

Uno speciale natalizio con i famosi personaggi dei Guardiani della Galassia. I Guardiani decidono di regalare a Peter Quill un Natale indimenticabile, mescolando l’umorismo tipico della serie con lo spirito natalizio.

