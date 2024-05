DJI RS 3 Mini in sconto shock (-17%) prezzo FOLLE

Sei un amante di scatti incredibili e video perfettamente stabilizzati o, banalmente, ti serve un gimbal con cui lavorare a un prezzo stracciato? No farti scappare il DJI RS 3 Mini finché è in sconto del 17% su Amazon. Se lo acquisti oggi, te lo garantisci ad appena 246,99€ invece di 298,99€, un prezzo davvero imbattibile su qualsiasi altro shop.

Perfetto per girare contenuti e lavori professionali: DJI RS 3 Mini

Il DJI RS 3 Mini è un gimbal portatile che rappresenta un’eccellente scelta per chi desidera girare contenuti di alta qualità con facilità e precisione. Progettato per cineasti, videografi e creatori di contenuti, questo dispositivo offre una combinazione di leggerezza, stabilità e funzionalità avanzate che lo rendono indispensabile per catturare filmati fluidi e professionali. Uno dei punti di forza principali del DJI RS 3 Mini è la sua struttura compatta e leggera. Con un peso di soli 795 grammi, il RS 3 Mini è facile da trasportare e maneggiare, rendendolo ideale per lunghe sessioni di ripresa o viaggi senza stancarti mai. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il gimbal offre una robusta capacità di carico utile, supportando fotocamere fino a 2 kg. Questo lo rende compatibile con una vasta gamma di mirrorless e DSLR, oltre che con accessori aggiuntivi come microfoni e luci.

La stabilizzazione è il cuore di qualsiasi gimbal e il DJI RS 3 Mini eccelle in questo ambito. Grazie ai suoi motori avanzati e all’algoritmo di stabilizzazione di terza generazione, il RS 3 Mini garantisce riprese stabili e senza vibrazioni anche in condizioni di movimento intenso. Che tu stia camminando, correndo o girando da un veicolo in movimento, il RS 3 Mini mantiene le tue riprese fluide e professionali, eliminando gli scossoni e le oscillazioni indesiderate. L’ergonomia del DJI RS 3 Mini è stata progettata con cura per offrire il massimo comfort durante l’uso. L’impugnatura è rivestita in materiale antiscivolo, garantendo una presa sicura anche in condizioni climatiche avverse o durante riprese piuttosto prolungate.

Il DJI RS 3 Mini è dotato di una serie di modalità di ripresa intelligenti che ampliano le possibilità creative. La modalità Time-lapse permette di creare sequenze temporali affascinanti, mentre la modalità Panorama consente di catturare ampie vedute panoramiche con facilità. La funzione di tracking automatico permette al gimbal di seguire automaticamente un soggetto in movimento, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura. Queste modalità, insieme alla stabilizzazione avanzata, rendono il RS 3 Mini uno strumento versatile per una vasta gamma di attività. per questo non te lo devi far scappare finché è in sconto del 17% su Amazon!