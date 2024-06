DJI Osmo Action 3, prezzo in frantumi: su Amazon la paghi solo 204,99€

La DJI Osmo Action 3 è una scelta eccellente per chi cerca una action cam affidabile e versatile, pronta a seguirti in ogni avventura – anche le più adrenaliniche e perfino quelle nei fondali marini. Oggi te la segnaliamo in particolare perché, per breve tempo, può essere tua ad un ottimo prezzo: è in offerta su Amazon con un imperdibile sconto di 45€. La paghi 204,99€, cioè il prezzo più basso di sempre.

Dotata di un sensore da 12 MP con un campo visivo di 155 gradi e apertura f/1.8, la Action 3 offre una qualità video 4K fino a 120 fps e 1080p fino a 240 fps. La stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) RockSteady 3.0 e HorizonSteady garantiscono video fluidi anche in condizioni di movimento.

La sua batteria “Extreme Battery” offre fino a 160 minuti di registrazione continua e supporta la ricarica rapida, raggiungendo l’80% in soli 18 minuti. L’action cam è progettata per resistere anche agli ambienti più estremi, ti basti sapere che può resistere a temperature fino a -20°. Resiste anche sotto l’acqua fino a 16 metri di profondità, senza la necessità di custodie o accessori aggiuntivi.

Ci sono alcune novità importanti rispetto alla generazione precedente. Ad esempio, il design del dispositivo è tornato a un formato più tradizionale rispetto alla modularità della Action 2, migliorando la gestione del calore e offrendo una migliore esperienza d’uso. Rimane ancora pochissimo tempo: approfitta di questa offerta e portala casa al prezzo migliore di sempre!