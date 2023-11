DJI Osmo Action 3 in offerta ad un ottimo prezzo su Ebay: tantissimi accessori inclusi

Esplora il mondo delle avventure con la DJI Osmo Action 3 Adventure Combo, attualmente disponibile su eBay a soli 389,00€, con un risparmio di 70€ (-15%) rispetto al prezzo originale di 459€. Questa action cam è progettata per spingere ogni tua avventura oltre i limiti, offrendo funzionalità avanzate e una qualità di registrazione straordinaria.

Dotata di una risoluzione 4K/120fps e di un FOV super ampio, la DJI Osmo Action 3 cattura dettagli nitidi e coinvolgenti. La tecnologia HorizonSteady assicura riprese stabili, mentre la resistenza al freddo, l’autonomia estesa e l’impermeabilità fino a 16 metri la rendono perfetta per qualsiasi sfida.

Il design a sgancio rapido consente un’installazione praticamente istantanea in modalità orizzontale o verticale. Il doppio touchscreen anteriore/posteriore a colori offre un controllo pratico dei parametri e della riproduzione, mentre la profondità del colore a 10 bit garantisce dettagli cromatici più ricchi e opzioni di gradazione del colore in post-produzione.

La DJI Osmo Action 3 è resistente e pronta per affrontare le tue avventure più estreme. Con la capacità di registrare video in 4K HDR, supporto verticale a sgancio rapido e una batteria che offre un’autonomia estesa fino a 160 minuti, questa action cam è pensata per chi cerca prestazioni superiori e flessibilità creativa.

Inoltre, la DJI Osmo Action 3 supporta la ricarica rapida, offrendo un’alternativa veloce per continuare a catturare momenti unici senza interruzioni. Porta la tua esperienza di ripresa ad un livello superiore con questa action cam di alta qualità: acquistala subito approfittando di questa straordinaria offerta!

