DJI Osmo Action 3 con accessori: prezzo bomba con lo sconto del 46%

La DJI Osmo Action 3 è un'eccezionale action camera progettata per offrire prestazioni elevate e versatilità, particolarmente adatta per gli avventurieri e gli appassionati di sport estremi. Il modello include il ricco pacchetto di accessori Combo Adventure.

Questa fotocamera è dotata di un sensore CMOS da 1/1.7 pollici con una risoluzione di 12 MP e un obiettivo super grandangolare con un campo visivo di 155 gradi e apertura f/1.8. Questo consente di catturare immagini ampie e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione​.

E’ in grado di registrare video in 4K fino a 120 fps, offrendo anche opzioni per time-lapse e hyperlapse, ideali per creare contenuti dinamici e accattivanti. La stabilizzazione elettronica delle immagini, chiamata RockSteady 3.0, assicura riprese fluide anche in condizioni di movimento intenso, rendendo questa fotocamera perfetta per le attività sportive​.

Il pacchetto Combo Adventure include tre batterie “Extreme” da 1770 mAh, un caricatore multifunzionale, e vari accessori che migliorano notevolmente la durata e la praticità d’uso della fotocamera. Con queste batterie, la Osmo Action 3 può funzionare fino a 160 minuti con una singola carica durante la registrazione in 1080p a 30 fps, rendendola una delle migliori sul mercato in termini di autonomia​.

La Osmo Action 3 è anche estremamente resistente, con un design impermeabile fino a 16 metri senza custodia aggiuntiva. Questo la rende adatta per immersioni e altre attività acquatiche. Inoltre, i doppi schermi touch a colori, uno anteriore e uno posteriore, facilitano il controllo delle impostazioni e l'inquadratura delle riprese anche durante le attività più frenetiche.