DJI Mini 3 Fly More Combo: un AFFARE da prendere al VOLO (-34%)

Il DJI Mini 3 Fly More Combo è oggi disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 34%. Questo straordinario drone, dal peso inferiore a 249 grammi, è certificato Classe C0, il che significa che è autorizzato a volare nelle categorie A1 e A3 senza necessità di alcun test da parte degli operatori. Questo permette di godere dell’esperienza di volo senza dover affrontare lunghe attese burocratiche. Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 549,00 euro, anziché 828,00 euro.

DJI Mini 3 Fly More Combo: impossibile non volerlo a questo prezzo

Le capacità del Mini 3 non finiscono qui. Grazie alla registrazione video in 4K UHD con HDR, cattura immagini nitide e dettagliate. La doppia ISO nativa garantisce che ogni dettaglio nelle luci e nelle ombre sia perfettamente acquisito, sia di giorno che di notte. Per chi ama condividere le proprie avventure sui social, la funzione Riprese verticali è ideale: consente di riprendere soggetti alti come grattacieli e cascate con l’orientamento perfetto per Instagram o TikTok.

Un altro grande vantaggio del Fly More Combo è l’autonomia di volo. Con tre batterie in dotazione, Mini 3 offre fino a 114 minuti di volo totale, dando tutto il tempo necessario per comporre lo scatto perfetto. Questo drone è anche estremamente robusto, capace di resistere a venti fino a 38 km/h grazie al suo stabilizzatore a tre assi, che assicura riprese fluide anche in condizioni difficili. Inoltre, i potenti motori brushless permettono al Mini 3 di decollare ad altitudini fino a 4.000 metri.

La trasmissione video HD del Mini 3 può arrivare fino a 10 km di distanza, mantenendo un’eccellente capacità di anti-interferenza. Questo significa che si può volare su vasti scenari e vedere tutto in modo chiaro e definito. Le funzioni creative del drone, come i QuickShots e la modalità Panorama, rendono semplici anche le riprese più avanzate, permettendo di catturare immagini epiche con facilità.

Non perdere l’opportunità di acquistare il DJI Mini 3 Fly More Combo a un prezzo scontato del 34% su Amazon. Con tutte queste caratteristiche eccezionali, è il momento perfetto per fare tuo questo drone e portare le tue riprese aeree a un livello superiore, oggi al prezzo ridicolo di soli 549,00 euro.