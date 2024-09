DJI lancia Osmo Action 5 Pro: l'action cam che fa invidia alle fotocamere professionali

DJI lancia ufficialmente Osmo Action 5 Pro: l’ultima arrivata nella rinnovata famiglia di action cam, è pronta a tenere testa alla concorrenza delle fotocamere professionali inaugurando uno nuovo standard qualitativo per la fotografia sportiva grazie a 13,5 stop di gamma dinamica e ben 4 ore di autonomia.

L’action cam che sfida le fotocamere

Osmo Action 5 Pro vanta un innovativo sensore da 1/1,3 pollici con dimensione pixel di 2,4 μm e gamma dinamica fino a 13,5 stop. Le immagini possono essere catturate in D-Log M 10-bit e supportano la visualizzazione ad alta luminosità con formato ibrido HLG (Hybrid Log-Gamma). È inoltre in grado di registrare video dinamici anche in condizioni di scarsa illuminazione, a 4K/60fps. Presente anche la modalità SuperNight con algoritmi di riduzione del rumore basati sull’IA, che restituisce riprese pulite e nitide negli ambienti poco illuminati.

Punto di forza è la batteria, che sfida la durata media di due ore delle altre action cam promettendo fino a 4 ore di uso continuato con una singola carica. Per ottenere questo risultato, DJI ha dotato Osmo Action 5 Pro di un chip da 4 nm con basso consumo energetico, oltre che di una batteria più potente (1.950 mAh) supportata dall’algoritmo proprietario ottimizzato per il risparmio energetico. Una “chicca" è la possibilità di registrare video fino a 3,6 ore anche a basse temperature, fino a -20°. Inoltre, la batteria consente di effettuare riprese per 2 ore con una carica di soli 15 minuti, grazie al caricabatterie USB-C per ricarica rapida DJI 30W.

Immagini

Impermeabilità, stabilità e compatibilità con app

Osmo Action 5 Pro è la prima action cam con funzionalità integrate di centratura e tracciamento di un soggetto, ideata per riprendere senza l’uso di uno stabilizzatore. È inoltre impermeabile fino a 20 metri senza custodia, con sensore di temperatura del colore integrato che garantisce fedeltà cromatica Ha anche un rilevatore di pressione integrato, per tenere traccia dei dati di profondità subacquea, oltre che di durata e di altitudine ed è certificata EN13319.

Dal punto di vista strutturale, Osmo Action 5 Pro è dotata di due schermi touch in vetro temperato – uno frontale e uno laterale – OLED ad alta luminosità. È possibile connettere la cam direttamente al trasmettitore DJI Mic 2 tramite Bluetooth, consentendo una registrazione audio con frequenza di campionamento ultra-elevata che permette di ottenere un suono di qualità professionale. Attraverso l’applicazione DJI Mimo è possibile – tra le altre cose – acquisire foto, esportare video e visualizzare l’anteprima della vista fotocamera.

Chiudono l’esperienza 47 GB di memoria interna, alta velocità di trasferimento fino a 80 MB/s, dirette streaming con Wi-Fi, timecode per sincronizzare rapidamente i video con più fotocamere, foto live che consente di convertire video di 3 secondi in foto dinamiche, pre-rec che avvia la registrazione qualche secondo prima di quella ufficiale e la funzionalità punti salienti, per contrassegnare velocemente i momenti più importanti.

Quanto costa e dove acquistare Osmo Action 5 Pro

Osmo Action 5 Pro è disponibile per l’acquisto a partire da oggi, 19 settembre 2024, e in diverse configurazioni su dji-store.it e presso la maggior parte dei rivenditori autorizzati, tra cui anche Amazon (puoi acquistarla a questo link):

Osmo Action 5 Pro Combo Standard (379 euro) include Osmo Action 5 Pro, batteria Extreme Plus (1950 mAh), cornice protettiva orizzontale-verticale, supporto adattatore a sgancio rapido, base adesiva curva, vite di bloccaggio, cavo PD da Type-C a Type-C, tappo di protezione dell’obiettivo in gomma per Osmo Action 5 Pro, copriobiettivo in vetro per Osmo Action Pro e cuscinetto antiscivolo per Osmo Action;

(379 euro) include Osmo Action 5 Pro, batteria Extreme Plus (1950 mAh), cornice protettiva orizzontale-verticale, supporto adattatore a sgancio rapido, base adesiva curva, vite di bloccaggio, cavo PD da Type-C a Type-C, tappo di protezione dell’obiettivo in gomma per Osmo Action 5 Pro, copriobiettivo in vetro per Osmo Action Pro e cuscinetto antiscivolo per Osmo Action; Osmo Action 5 Pro Combo Adventure (479 euro) prevede tutto ciò che è incluso nel combo Standard, più il supporto adattatore (mini) a sgancio rapido, la custodia multifunzione per batteria e il manico telescopico da 1,5 m per Osmo.