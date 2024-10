DJI AIR 3S ufficiale: il nuovo drone con doppia fotocamera potentissima

DJI ha presentato il nuovissimo DJI Air 3S, un drone a doppia fotocamera progettato per innalzare il livello qualitativo di fotografia e videografia aerea.

Dotato di tecnologie avanzate e un design studiato nei minimi particolari, il DJI Air 3S si propone come una soluzione ideale per creativi ed appassionati di riprese outdoor grazie alle sue incredibili performance, sia di giorno che di notte.

Nuovo drone DJI Air 3S: caratteristiche e prezzo

Una delle caratteristiche principali del drone è la presenza di due fotocamere. La principale è dotata di un sensore CMOS da 1 pollice e 50 MP, in grado di catturare video 4K a 60fps HDR e 4K a 120fps. Grazie alla modalità D-Log M a 10 bit, il drone offre una gamma dinamica fino a 14 stop, rendendo possibili riprese ricche di dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione, come tramonti e paesaggi notturni. La seconda fotocamera è un teleobiettivo da 70 mm con zoom ottico 3x e un sensore CMOS da 1/1,3 pollici e 48 MP, che permette di ottenere ritratti dettagliati e riprese di soggetti in movimento, come veicoli.

Un altro punto di forza del drone DJI Air 3S è il sistema di rilevamento ostacoli omnidirezionale, che combina LiDAR frontale e sensori Time-of-Flight (ToF) per una navigazione sicura anche di notte. Grazie a questa tecnologia, il drone può evitare ostacoli automaticamente, garantendo così una maggiore sicurezza per le riprese in ambienti complessi. Da segnalare anche l’accurato Smart RTH (ritorno automatico) di nuova generazione.

Il drone garantisce un’autonomia di volo fino a 45 minuti, permettendo di esplorare diverse location ed effettuare un gran numero di riprese, con un segnale stabile in alta risoluzione fino ad una distanza di 20 chilometri. Inoltre, il DJI Cellular Dongle 2 consente di connettersi alla rete 4G per assicurare una trasmissione costante e sicura anche in caso di interferenze. Altre caratteristiche includono 42 GB di memoria interna, che eliminano la necessità di gestire schede microSD, e la funzione QuickTransfer, che permette di trasferire i file al proprio smartphone o computer anche quando l’apparecchio è spento.

Il nuovo drone DJI Air 3S può essere ordinato direttamente sul sito ufficiale, presso i DJI Store ufficiali di Milano e Roma e tramite i rivenditori autorizzati, in diverse configurazione e con prezzi a partire da 1.099 €.