Divertiti a cucinare, salta la parte noiosa: a ingredienti e ricette ci pensa HelloFresh

Cucinare è un’attività che diverte, rilassa e offre grandi soddisfazioni. Evitare cibi precotti è una scelta che fa bene al proprio benessere: gustare un piatto fresco gratifica lo spirito ed è certamente un toccasana per la salute. Riuscire nell’intento è però complesso: nel quotidiano il tempo a disposizione è sempre poco.

Per cucinare un buon piatto, mettersi ai fornelli è l’ultimo step: prima è necessario decidere cosa preparare e successivamente procurarsi gli ingredienti. Fare la spesa quotidianamente, quindi, e probabilmente non in unico negozio. Attività che richiedono tempo, proprio quello che spesso scarseggia e proprio il motivo per il quale – il rischio di rinunciare a un buon piatto appena preparato – è concreto.

L’applicazione della tecnologia al quotidiano semplifica la vita, per fortuna: HelloFresh ne è un valido esempio . Ti abbiamo già raccontato in ogni dettaglio di cosa si tratta e come funziona nel nostro approfondimento dedicato: se non l’hai ancora fatto, ti invito a leggerlo adesso per scoprire ogni dettaglio di questo rivoluzionario servizio.

In breve, con HelloFresh non dovrai occuparti di scegliere quotidianamente cosa cucinare e poi di procurarti tutti gli ingredienti: ricevi a casa una box con all’interno tutti gli ingredienti già dosati per preparare una gustosa pietanza e la scheda ricetta, che ti accompagnerà passo dopo passo nella realizzazione del piatto. Ti rilassi, prepari una gustosa cena e non sarai costretto a mangiare un cibo preocotto o preconfezionato, solo perché di veloce preparazione.

Iniziando a utilizzare il servizio, ti accorgerai subito che non servirà più occuparsi di pensare a cosa cucinare: avrai a disposizione un valido aiuto nella pianificazione settimanale dei pasti, risparmiando tempo ed energie! Curioso di sapere, in termini pratici, come funziona HelloFresh? Allora continua a leggere!

HelloFresh: come funziona e come ordinare una box

Il servizio di HelloFresh è rivoluzionario. Una volta a settimana, gli esperti del team compongono e inviano a casa tua (o dove desideri) una box. Al suo interno, ci saranno delle schede ricette e – per ognuna delle preparazioni – tutti gli ingredienti per cucinare, già perfettamente dosati. Ogni box è personalizzata sulla base delle tue preferenze:

numero di pasti settimanali che si desideri preparare con l’aiuto del servizio (fino a massimo di 5);

numero di persone che gusteranno ogni preparazione (fino a un massimo di 4).

Le scelta delle ricette non è affidata al caso, assolutamente. Durante la composizione della propria box, è possibile esprime le proprie preferenze alimentari, scegliendo uno o più categorie di piatti fra:

carne e pesce;

vegetariano;

contacalorie;

famiglia;

flexitariano.

In questo modo, ogni consegna sarà perfettamente in linea con le proprie esigenze: niente di più semplice! Accedere al sevizio di HelloFresh è facilissimo: basta collegarsi al sito Web ufficiale oppure sfruttare l’applicazione per Android e iOS. Solo pochi step e la prima box sarà pronta.

Considerando che si tratta di una soluzione pensata per aiutare nel quotidiano chi ha poco tempo a disposizione, ma non rinuncia a mangiare bene e sano, le consegne delle box sono automatiche e a cadenza settimanale. Non dovrai ricordarti di prenotarne una ogni settimana: arriverà direttamente a casa (o dove desideri). Naturalmente, non ci sono vincoli e puoi disdire o sospendere temporaneamente il tuo abbonamento entro i termini indicati all’interno del tuo account.

Ricapitolando, il sevizio di HelloFresh è davvero così interessante come sembra, nessuna sorpresa:

in pochi step componi la tua box personalizzata;

ogni settimana arriverà a casa e, grazie a schede ricette e ingredienti già dosati, potrai direttamente passare alla parte divertente: cucinare.

Il prezzo di ogni pasto preparato con l’aiuto di HelloFresh è contenuto e, addirittura, conveniente. Infatti, i prezzi praticati sono fissi, a prescindere dall’andamento dell’inflazione, che invece ha notevolmente influenzato i supermercati.

Il costo di ogni box varia in base al numero di pasti settimanali e alla quantità di persone che lo consumeranno: si parte da 4,45€ a pasto appena e la consegna ha un prezzo di 5,99€ per ogni spedizione.

Approfittando di una promozione a tempo limitato, hai la possibilità di risparmiare fino a 65€ e beneficiare di spedizioni completamente gratuite sul primo invio. Ogni pasto della prima box avrà un prezzo a persona a partire da 2,50€ appena e non solo: otterrai ulteriori 10€ di sconto per il secondo invio e altri 10€ per il terzo. Il momento è perfetto per provare la qualità del servizio di HelloFresh ottenendo uno corposo risparmio grazie alla promozione a tempo limitata.

Se detesti i cibi pronti, ricchi di conservanti, ma hai poco tempo per trovare la ricetta giusta e procurarti gli ingredienti, lascia che ci pensi HelloFresh. A te rimarrà il piacere di metterti ai fornelli e gustarti qualcosa di buono, sano e appagante: cucinato e mangiato fresco, ogni giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.