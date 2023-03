Ami mangiare bene e sano, ma hai poco tempo? Bastano 2,58€ per risolvere

Il desiderio di mangiare bene e sano spesso si concilia male con il poco tempo libero a disposizione nel quotidiano. Per questo motivo, non è raro ritrovarsi a mangiare pasti preconfezionati. Un’abitudine che non solo non fa bene alla salute, ma mortifica un momento in cui dovresti rilassarti e assaporare del buon cibo, concedendoti una pausa dal tam tam quotidiano.

Prepararsi un buon piatto può essere una bella attività di svago anche lei, ma anche questo momento di piacere ha bisogno di preparazione. É necessario infatti pensare a cosa cucinare e, di conseguenza, reperire tutti gli ingredienti necessari per completare la ricetta. Ecco quindi che, in un attimo, ogni buon proposito di concedersi un pranzo o una cena degni di questi nomi svanisce al solo pensiero della mancanza di sufficiente tempo.

Sarebbe decisamente bello arrivare a casa e trovare una confezione con all’interno le istruzioni per preparare una golosa ricetta, che rispecchia al meglio le proprie esigenze ai propri gusti, sotto la quale sono già sistemati tutti gli ingredienti necessari per prepararla. Insomma, sarebbe bello doversi esclusivamente occupare della preparazione di un pasto fresco, completo e gustoso.

Proprio dalla volontà di realizzare questo desiderio nasce il rivoluzionario servizio di HelloFresh. Tramite il sito o l’app puoi scegliere cosa desideri cucinare, tra le 17 nuove e gustose ricette ogni settimana. Riceverai comodamente a casa o dove vuoi la box ricette. Al suo interno, tutte le schede ricetta insieme agli ingredienti freschi, locali e nelle quantità giuste, per evitare inutili sprechi.

L’aspetto interessante è che il prezzo, dettaglio naturalmente non trascurabile, non potrebbe essere più democratico. Assolutamente sostenibile anche nel lungo periodo, considerando che è possibile mangiare bene con circa 2,58€ per ogni pasto. Dunque, senza stravolgere il bilancio mensile, è possibile concedersi il lusso di ricevere a casa la spesa già fatta e una guida per completare con successo gustose ricette.

Curioso di conoscere come funziona in dettaglio HelloFresh? Allora continua a leggere!

Pasti sani e gustosi a tavola: come funziona HelloFresh

Il funzionamento di questo rivoluzionario servizio è davvero semplicissimo. Anzi, dopo aver preso confidenza con il portale, sarà divertente lasciarsi ispirare ogni settimana dalle proposte degli chef. Tutto quello che occorre fare per iniziare è costruire la propria box settimanale, sulla base dei propri gusti. Puoi farlo tramite sito web oppure applicazione per smartphone Android e iOS.

Dopodiché potrai entrare subito nel vivo della composizione dei tuoi pasti settimanali. Inizia con lo scegliere la categoria di ricette che più si avvicina al tuo stile alimentare:

carne e pesce; famiglia; vegetariano; conta calorie; flexitariano.

Puoi scegliere più di una categoria: anche tutte, se lo desideri.

Successivamente, dovrai decidere quante persone gusteranno i piatti che preparerai. Potrai scegliere fra 2 oppure 4. A seguire, sarai libero di selezionare quanti pasti (con relativi ingredienti) desideri ricevere ogni settimana: da un minimo di 3 a un massimo di 5.

A quel punto, ci sono tutti gli elementi per ordinare la tua box, che ti sarà consegnata ogni settimana. Dovrai semplicemente eseguire il check out, completando il pagamento, e subito dopo potrai decidere le tue ricette preferite, fra quelle della settimana. Infatti, il team di chef di HelloFresh mette a disposizione dei clienti ben 17 nuove gustose ricette ogni settimana. In base alle categorie che avrai selezionato in fase di creazione della box, ti saranno proposte le alternative più adatte al tuo stile alimentare.

Dopo aver finito la scelta, dovrai solo attendere la consegna del tuo pacco! Al suo interno, come anticipato, ci saranno le ricette per la preparazione di tutti i pasti e i relativi ingredienti (già dosati per 2 oppure 4 persone): dimentica le code frenetiche al supermercato, pochi minuti prima che chiuda. Basterà scegliere un po’ di buona musica per creare un’atmosfera rilassante e mettersi ai fornelli, lasciandosi alle spalle lo stress di una intensa giornata lavorativa.

Doppia attenzione all’ambiente con HelloFresh

Non solo la scelta di HelloFresh si rivela vincente perché permette anche a chi non ha tempo di mettere in tavola pietanze sane e gustose, è anche un’alternativa che permette di prestare doppiamente attenzione all’ambiente. Il vantaggio più evidente dell’utilizzo di questo servizio è sicuramente quello della riduzione degli sprechi. Infatti, ricevendo a casa ingredienti già dosati, non ci saranno avanzi alla fine delle preparazioni. Nessuna verdura terminerà la sua vita dimenticata nell’angolo del frigorifero e nessun cibo a lunga conservazione finirà per scadere, tristemente abbandonato in dispensa. Ricevi ingredienti freschi, li consumi in poco tempo, risparmi ed eviti di gettare via cibi andati male dopo essere stati dimenticati.

Il secondo aspetto, relativo all’attenzione verso l’ambiente e alla sostenibilità, è quello meno evidente ed è insito nell’impegno dell’azienda verso un’attività che sia il più possibile sostenibile. Infatti, è bene sapere che il team di Hellofresh ha premura di selezionare con attenzione i propri fornitori, assicurandosi partnership con produttori che lavorano in modo sostenibile. Alcuni di loro vantano anche la certificazione “Bio”.

Ultimamente, è possibile trovare fra le pietanze proposte anche alcune ricette a “Bassa CO2”. La preparazione di questi pasti produce il 50% di CO2 in medio rispetto a quello mediamente prodotto dai pasti di HelloFresh.

Per finire, gran parte degli imballaggi delle box è riciclabile e arriva a casa corredato di istruzioni su come eseguire correttamente lo smaltimento delle stesse.

HelloFresh: quanto costa il servizio

Come già sottolineato, i prezzi del servizio non potrebbero essere più democratici. Infatti, nell’immaginario comune, un servizio come questo ha necessariamente un costo troppo elevato. Una tariffa che non permette di affidarsi stabilmente a questo modo alternativo di pensare al pranzo o alla cena. Niente di più lontano dalla realtà, invece.

I prezzi di HelloFresh sono ben chiari, non ci sono costi nascosti né vincoli o costi di cancellazione o sospensione dell’abbonamento, adattandosi quindi perfettamente alla routine di chiunque. Inoltre, nonostante a causa dell’inflazione i prezzi dei prodotti che affollano il carrello della spesa al supermercato siano in aumento, quelli del servizio rimangono fissi.

Quanto ai prezzi per persona, ogni pasto costa da un minimo di 2.58€. Il costo dipende dal numero di pasti e persone selezionati. Il costo di spedizione di ogni ordine ammonta a 5,99€, ma è gratuito per la prima box.

Non serve fare grossi paragoni per intuire che si tratta di una cifra decisamente contenuta per gustare a casa un pasto sano e gustoso, senza dimenticare il fondamentale vantaggio di base: qualcun altro penserà a selezionare e spedirti gli ingredienti già dosati accompagnati dalla scheda ricetta.

Provare HelloFresh e ottieni uno sconto sulla prima consegna

A questo punto, non resta che provare tutti i vantaggi di HelloFresh, riscoprendo il piacere di cucinare e mangiare – buono e sano – mettendo da parte lo stress della spesa.

Per farlo, puoi approfittare di un corposo sconto, che taglierà il prezzo della consegna della prima box: crea subito il tuo account sul sito ufficiale, componi i menu in base alle tue preferenze ed effettua il tuo primo ordine. Aspetta la consegna e riscopri il piacere della cucina!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.