Display OLED e cam da 64MP: Motorola Moto Edge 30 Neo a prezzo HOT

Tra gli smartphone Android di fascia media da tenere sott’occhio non può non figurare il Motorola Moto Edge 30 Neo, un device con una scheda tecnica molto interessante quest’oggi disponibile in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Con uno sconto immediato del 35%, infatti, il device della casa alata crolla ad appena 279€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Motorola Moto Edge 30 Neo è in super offerta su Amazon: giù del 35%

Motorola Moto Edge 30 Neo ha dalla sua una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare ai device più blasonati: monta un bellissimo pannello OLED da 6.2 pollici super smooth a 120 Hz per animazioni sempre fluide, un potente processore octa core di Qualcomm e tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Alimentato da una batteria da ben 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida, lo smartphone di Motorola monta anche un bel comparto fotografico multiplo capeggiato da un sensore principale da 64 MP per foto e video sempre di prim’ordine. Sottile, leggero e con un design piacevole, lo smartphone a marchio Motorola è attualmente uno dei migliori mediogamma in questa fascia di prezzo.

Acquistalo subito per riceverlo direttamente a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra; resterai piacevolmente colpito dalla qualità del suo bellissimo pannello OLED e in generale dalla sua scheda tecnica molto potente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.