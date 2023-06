Display OLED 120Hz, cam 50MP e mega batteria: realme GT NEO 3 a -37%

Inutile spendere una cifra impossibile per acquistare uno smartphone Android di fascia alta quando l’ottimo realme GT NEO 3 è in offerta su Amazon. Caratterizzato da una scheda tecnica da urlo e con un design che fa invidia anche ai top di gama, quest’oggi il device del colosso cinese crolla del 37% ad appena 380€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Già dal primo sguardo si capisce subito che realme GT NEO 3 è fatto di tutt’altra pasta: è realizzato con materiali premium, ha un design mozzafiato e vanta una scheda tecnica solitamente esclusiva di dispositivi che costano anche il doppio.

Prendi al volo il realme GT NEO 3 ora che sta al 37% in meno su Amazon

realme GT NEO 3 monta uno spettacolare display Super OLED fluidissimo a 120 Hz e ad altissima risoluzione, mentre la fotocamera frontale scatta selfie eccellenti da condividere al volo sui social. Sotto la scocca un potentissimo processore octa core MediaTek è affiancato da 8 GB di RAM per avviare in un istante anche le app più pesanti, mentre la batteria da 5000 mAh può sfruttare la ricarica rapida da 80W per offrirti ore e ore di autonomia in più dopo appena 30 minuti di carica.

realme GT NEO 3 è anche un camera phone di tutto rispetto: sul retro, infatti, un modulo triplo vede la presenza di un sensore principale da 50 MP per scatti e video sempre ad altissima risoluzione e con dettagli strabilianti. Insomma, ad appena 380€ lo smartphone di realme è il dispositivo che non dovresti assolutamente farti scappare: è bello, potente, con una mega batteria e con una fotocamera di alto livello.

