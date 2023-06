Display AMOLED e cam da 100MP: OPPO Reno8 T crolla su Amazon (-25%)

Oggi il validissimo mediogamma Android OPPO Reno8 T è protagonista di una stratosferica offerta di Amazon che ti lascerà a bocca aperta. Con uno sconto immediato del 25%, infatti, il device del colosso cinese crolla ad appena 298€ – si tratta di un risparmio complessivo di ben 101€.

Realizzato con materiali di fattura premium e con un design piacevole e curato a 360°, lo smartphone di OPPO vanta una scheda tecnica di tutto rispetto e un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Un mostro di potenza in offerta su Amazon: OPPO Reno8 T crolla del 25%

Frontalmente il bellissimo pannello AMOLED da 6.43 pollici è sempre pronto a sorprenderti con la sua incredibile qualità dei colori, mentre un potentissimo processore octa core avvia in un istante tutte le app che vuoi senza mai lag o indecisioni (merito degli 8 GB di RAM a disposizione). Ma c’è di più: OPPO Reno8 T è pronto a meravigliarti con un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da ben 100 MP con IA (Intelligenza Artificiale).

È o non è un’offerta da prendere al volo considerando il design e la scheda tecnica dello smartphone di OPPO? Metti subito nel carrello il device per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon; non rimarrai deluso della scelta fatta ma, anzi, resterai sorpreso della sua incredibile esperienza utente.

