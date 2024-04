Disney+: tutti i film e le serie Marvel in un unico posto

Disney+ è nota per avere nel suo catalogo una serie di marchi davvero interessanti: tra tutti questi spicca, senza dubbio, quello della Marvel, casa di fumetti che da tempo affascina e meraviglia spettatori di ogni età con i propri supereroi. Con un catalogo che abbraccia l’intera gamma delle produzioni della Casa delle Idee, dagli acclamati blockbuster cinematografici alle serie TV che stanno definendo il futuro del franchise, Disney+ diventa quindi la destinazione ideale per gli appassionati di supereroi.

Disney+, dove trovi tutto il Marvel Cinematic Universe

Disney+ si propone come la casa definitiva per gli appassionati Marvel, offrendo accesso illimitato a un catalogo che include tutte le nuove serie originali, i film che hanno fatto la storia del cinema e le serie TV che hanno segnato il passaggio dei supereroi dal grande al piccolo schermo. Questo fa di Disney+ non solo una piattaforma di streaming, ma un vero e proprio portale verso l’universo Marvel, con la possibilità di esplorare storie di eroi e avventure in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

La programmazione su Disney+ non si ferma però solo alla Marvel, ma si arricchisce costantemente di nuovi contenuti come il concerto di Taylor Swift: The Eras Tour, Wish in arrivo dal 3 aprile e Iwájú dal 10 aprile. Questi titoli si affiancano a una libreria già ricca che comprende tutte le saghe cinematografiche dei supereroi più amati, dalle origini ai capitoli più recenti.

Disney+ offre diverse opzioni di abbonamento per adattarsi alle esigenze di ogni tipo di utente, dallo Standard con pubblicità, accessibile al costo di 5,99 € al mese, allo Standard senza pubblicità a 8,99 €, fino al Premium che garantisce la qualità video 4K UHD & HDR e la possibilità di effettuare fino a 4 riproduzioni simultanee, a 11,99 € al mese. I più fedeli possono inoltre optare per l’abbonamento annuale, beneficiando di un significativo risparmio.