Disney+ svela il teaser della serie tv Alien: Pianeta Terra

Nelle scorse ore Disney+ ha pubblicato sui suoi canali ufficiali il nuovo teaser trailer di Alien: Pianeta Terra, serie originale prodotta da FX e ideata da Noah Hawley, a cui si devono serie tv come Fargo e Legion. In occasione della pubblicazione del video, la piattaforma streaming statunitense ha annunciato anche la finestra di uscita, dando l’appuntamento ai fan per quest’estate.

Alien: Pianeta Terra, la nuova serie originale Disney+

La serie Alien: Pianeta Terra è ambientata nel 2120, due anni prima dunque degli eventi di Alien e negli anni successivi alla narrazione di Prometheus e Alien: Covenant. Tutto inizia con lo schianto di una navicella spaziale sulla Terra, evento destinato a cambiare per sempre la vita di una giovane donna che si trova lì per caso. Quest’ultima è interpretata dall’attrice Sydney Chandler, che è anche la protagonista della serie.

Insieme alla Chandler, fanno parte del cast anche Alex Lawther, Adarsh Gourav, Adrian Edmondson, Babou Ceesay, Diem Camille, David Rysdahl, Essie Davis, Erana James, Lily Newmark, Jonathan Ajayi, Moe Bar-El, Samuel Blenkin e Timothy Olyphant.

Nonostante l’uscita su Disney+, la prossima estate farete bene a distrarre i più piccoli, dal momento che la serie di Hawley dovrebbe includere diverse scene di horror fantascientifico, sulla falsa riga di quanto abbiamo già visto in Alien: Romulus. Sarà quindi da considerarsi a tutti gli effetti come un programma per adulti, così come è stato per la serie capolavoro Shogun e come sarà per Daredevil: Rinascita.

Negli Stati Uniti la serie sarà distribuita su Hulu, qui in Italia invece sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Disney+. A differenza di altre volte, la serie televisiva sarà trasmessa in contemporanea mondiale, dunque nello stesso giorno in cui uscirà negli USA potrà essere vista anche nel nostro Paese.

Vi lasciamo con la nuova immagine diffusa da Disney+ sulla serie Alien: Pianeta Terra.