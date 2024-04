Disney Store: ottieni una Chiave a tema Wish con una spesa minima di 30€ (fino a esaurimento scorte)

Nuova promozione in corso su Disney Store, il negozio online ufficiale di Disney. Fino alle 9:00 del 10 aprile (o fino a esaurimento scorte), con una spesa minima di 30 euro otterrai in regalo una Chiave a tema Wish.

Sono numerosi gli articoli disponibili online che concorrono all’iniziativa. Di seguito ti condividiamo una lista con i prodotti più venduti.

Ottieni in regalo una Chiave della Wish con una spesa minima di 30 euro su Disney Store

Ecco quali sono gli articoli in primo piano legati alla promozione con protagonista la Chiave dedicata al film d’animazione Wish:

Buzz Lighyear action figure parlante: 37 euro

Woody action figure parlante: 37 euro

Jessie action figure parlante: 37 euro

Rémy Big Feet peluche piccolo: 32,90 euro

Bullseye action figure parlante: 37 euro

La Sirenetta telo mare: 16 euro

Bambola Ariel collezione Disney Animators La Sirenetta: 30 euro

Felpa con cappuccio per adulti Peter Pan: 52 euro

Peluche Dumbo che vola: 22 euro

Zaino in jeans Lilo e Stitch: 30 euro

Sulley Big Feet Monsters & Co peluche piccolo 32,90 euro

Collezione mare bimbi Wish: dai 12 ai 24 euro

Costume da bagno bimbi Minni pois: 24 euro

Statuetta Anna ed Elsa 10° anniversario Frozen: 200 euro

Scudo di Capitan America: 485 euro

Nella nostra prova abbiamo aggiunto al carrello l’action figure parlante Buzz Lightyear, del valore di 37 euro. In automatico abbiamo ottenuto gratis la chiave Disney Store della Cerimonia di Apertura Wish, contrassegnato come “prodotto bonus”.

A questo proposito, ricordiamo che l’ordine minimo di 30 euro dà diritto a una Chiave dedicata all’universo Wish (fino a esaurimento scorte), e che invece per ottenere la consegna gratuita occorre completare un ordine di almeno 60 euro. In caso contrario occorre aggiungere 6,90 euro per le spese di spedizione.