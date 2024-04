Con Disney+ e WeRoad vinci un viaggio in Giappone: scopri come

Fino al 30 aprile 2024 hai tempo di partecipare a un fantastico concorso messo a disposizione da Disney+ e WeRoad. In pratica puoi vincere un viaggio in Giappone completamente gratuito. Si tratta di un’occasione da non perdere. Scopri come puoi fare per essere tra i possibili fortunati che riceveranno questo incredibile regalo. Prima di tutto abbonati subito a Disney+ in offerta speciale.

Una volta attivato il tuo abbonamento, scegliendolo tra i 3 disponibili a prezzi davvero vantaggiosi, registrati al concorso con la mail utilizzata per registrarti alla piattaforma di streaming live e on demand. Dopodiché rispondi alle domande, leggi e conferma il regolamento completo e l’informativa sulla privacy. L’estrazione finale avverrà entro il 31 maggio 2024.

Disney+ e WeRoad ti regalano un viaggio in Giappone

Grazie a Disney+ e WeRoad hai la possibilità incredibile di vincere un viaggio in Giappone. Se ancora non lo hai fatto, prima di partecipare all’estrazione finale, abbonati subito a Disney+ in offerta speciale. In questo modo con la tua email di iscrizione alla piattaforma hai diritto ad accedere al concorso. Cosa vinci? Se sei tra i fortunati hai un pacchetto viaggio per una persona con:

1 Gift Card WeRoad da spendere per la prenotazione di uno dei viaggi in Giappone in programma tra luglio 2024 e aprile 2025;

da spendere per la prenotazione di uno dei viaggi in Giappone in programma tra luglio 2024 e aprile 2025; 1 volo andata e ritorno Italia-Giappone con partenza esclusiva dagli aeroporti di Milano o di Roma.

Per poter utilizzare questo regalo ti ricordiamo che devi avere tra i 21 e i 49 anni compiuti al momento della partenza. Se il vincitore ha un’età diversa potrà trasferire il premio a un’altra persona a sua scelta che abbia l’età richiesta.